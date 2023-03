MOJU MAJKU SU SILOVALI, TAKO SAM SE RODILA! Svetlanu su ceo život mučili, učiteljica je poslala u dom!

Svetlana Šlapak (21) iz Srbije je dete koje je njena majka dobila nakon što je silovana.

Izvor: Printscreen/Pink

Svetlana Šlapak (21) iz Srbije rodila se, prema njenim rečima, iz silovanja. U svetu modelinga i društvenih mreža poznata je kao Sumi, a tokom odrastanja bila je i žrtva vršnjačkog nasilja jer je bila drugačija od ostalih s obzirom na to da je rođena sa albinizmom.

Život ove hrabre devojke nije bio nimalo lak. Ona je dete koje je njena majka dobila nakon što je silovana. "Moju mamu su silovali, tako sam se ja desila. Rodila sam se iz tog silovanja. Ona je pokušavala mog oca da pronađe, ali nije uspela", kaže Svetlana.

Sumi je rođena sa belom kosom, belom kožom, ljubičasto-plavim očima i riđim trepavicama. Zbog toga je imala izrazito traumatično detinjstvo jer je bila žrtva vršnjačkog nasilja. "Kada sam bila mala, nosila sam ogromne, debele naočare zbog čega su me deca ismevala, pa čak i tukla. Gađali su me i kamenjem, govorili su mi da sam ružna, odvratna i ćorava. Ošišala sam se zato što su me vukli stalno za kosu. Na kraju sam doživela da mi je učiteljica rekla da me slika sa modricama, pa da reše vršnjačko nasilje. Ona je to uradila i poslala Centru za socijalni rad i rekla da mi je to majka uradila, a to nije bila istina. Onda sam bila u Domu za nezbrinutu decu, pa u hraniteljskoj porodici", ispričala je sagovornica.

U Dom za nezbrinutu decu poslata je i njena sestra. Kako je kazala, zlostavljanje i maltretiranje se nastavilo i u domu. "Kada se požališ da te neko maltretira, uzvrate ti batinama. Išla sam i kod psihologa, pogotovo nakon srednje škole jer su me zlostavljali stalno u srednjoj školi. Čak mi je i profesorka jedna rekla u prolazu da se pogledam na šta ličim", rekla je Sumi.

Svetlana je nakon srednje škole upisala i fakultet u Beogradu. Kako je ispričala za TV Pink ni tad situacija nije bila bolja. Napomenula je da se i njena majka plašila za nju. "Upisala sam turističku školu, a pored toga studiram i japanski i kineski. Pored toga se bavim modelingom i glumom. Jako mi je teško bilo, pokušala sam jednom i da izvršim samoubistvo. Išla sam na razgovore sa psihologom, to mi je pomoglo ali to nije bila tačka kada sam ja sebe prihvatila jer sam i dalje trpela nasilje u vidu poruka koje su mi stizale da treba da se ubijem, da ne treba da živim. Pored vršnjačkog nasilja, trpela sam i sajber nasilje", ispričala je.

Žrtva vršnjačkog nasilja je ipak uspela da se izbori za sebe. Danas je studentkinja, obožava japansku kulturu i jezik, crtanje i slikanje. Odnedavno je influenserka i model. Sad je više zlurudi komentari ne dotiču. Ali nije prihvatila sebe preko noći.

Sumi kaže da joj je trebalo dosta razumevanja kako za sebe, tako i za ljude koji su svojim komentarima želeli da joj srežu krila. "Kada sam počela dosta da čitam o psihologiji, eventualno sam spoznala sebe ali i ljude koji rade te stvari. Čitala sam kako bih ih pobedila. Generalno, svi mi razmišljamo drugačije, zato je važno i prihvatiti različitosti", rekla je Sumi.