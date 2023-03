SNEŽANA ĐURIŠIĆ TRAŽI ODŠETETU OD 9.500 EVRA: Pokrenula krivičnu prijavu nakon optužbi da je uzimala mito u Grandu!

Snežana Đurišić je tužila takmičara Zvezda Granda Dušana Vukadinovića i njegovu majku, nakon što su je optužili da im je tražila novac.

Izvor: Kurir televezija / printscreen

Snežanu Đurišić je nedavno bivši kandidat Zvezda Granda, Dušan Vukadinović, kojem je bila mentor, optužio za "uzimanje mita", zbog čega je pjevačica odlučila da pokrene krivičnu tužbu protiv njega i njegove majke Nate Vukadinović.

Pjevačica je preko svog advokata u tužbi navela da su Dušan i Nata putem sredstava javnog informisanja, to jest medija, nanijeli štetu njenom ugledu iznoseći neistinu o njoj. U odštetnom zahtevu je, navodno, navela da traži da joj njih dvoje isplate ukupno 1.100.000 dinara, što je oko 9.500 evra, piše Kurir.

"Zakonom o krivičnom postupku predviđena kazna za uvredu je od 40.000 do 100.000, ali ako je djelo izvršeno putem medija, onda je kazna od 150.000 do 450.000 dinara. S obzirom na to da je u ovom slučaju tako bilo, Snežanin advokat je u tužbi zatražio da Dušan i njegova majka Nata Đurišićki plate po 450.000 dinara, kao i naknadu štetu od 200.000. U pitanju su maksimalne kazne koje zakon predviđa. Sud može da usvoji ovaj predlog u cjelosti ili delimično, nakon što se sagledaju sve okolnosti i kada svi budu dali izjave", izjavio je izvor.

Izvor: YouTube/Zvezde Granda

Snežana Đurišić povodom ovoga juče nije odgovarala na pozive redakcije, a za medije je nekoliko puta izjavljivala da će se afera "mito" okončati na sudu i da će pred nadležnim institucijama dokazati da je nevina i da su je Vukadinovići lažno optužili. U njenu odbranu stale su odmah i kolege iz takmičenja, čiji je dugogodišnji dio, među kojima i Saša Popović, kao i brojne javne ličnosti koje pjevačicu lično poznaju.