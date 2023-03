RODITELJI SU MI REKLI "NE"! Džejla otkrila šta su joj njeni BRANILI dok se takmičila u Zvezdama Granda - nije poslušala!

Džejla Ramović je pobijedila u Zvezdama Granda, a u prvom krugu takmičenja se suprotstavila roditeljima i uradila po svome.

Izvor: Instagram/dzejlaramovic

Pjevačica Džejla Ramović, koju je proslavilo učešće u Zvezdama Granda u kojem je i pobijedila, priznala je da su joj se roditelji protivili jednom nastupu u prvom krugu takmičenja, tačnije njenim izborom pjesme, a u pitanju je "Tihi ubica".

"Moji su bili protivnici pojavljivanja mene s pjesmom 'Tihi ubica' u prvom krugu. Rekli su mi 'ne' i pitali zašto ću to da pjevam, i ja kažem da mi vjeruju i da je 100 posto odlična pjesma, i onda se desio bum i sve je bilo super", ispričala je Džejla u jednom podkastu u kojem je nedavno gostovala.

Budući da je postala popularna, da je neko za kojeg javnost ima samo komplimente i da je nastavila školovanje nakon pobijede, i to u Barseloni, Džejla je dala savjet svima koji sanjaju o tome da se bave njenim poslom.

"Svi koji žele, ja mislim da je najbolja opicija takmičenje. Potrebna je želja, volja i, naravno, odricanje. Ja sam se odrekla mnogo stvari, ali sve zarad mog krajnjeg cilja koji sam imala u tom trenutku", priznala je pjevačica koja se prisetila perioda kada je za nju saznao cijeli region: "Mogu da kažem da je ljudima u mom gradu bilo blagi šok da se to dešava nekome iz našeg gradića. Podržavali su me svim srcem i moji vršnjaci, ali niko nije doživljavao da je tako veliko, nikada nismo bili svjesni, ni oni ni ja, i meni je to bilo odlično", izjavila je Džejla.