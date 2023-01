ZAVRŠILA BIH U LUDNICI! Džejla Ramović priznala sa čime se MJESECIMA nosila tokom takmičenja - Ljudi su komentarisali...

Džejla Ramović je pobijedila u Zvezdama Granda, a jedna stvar joj je predstavljala najveći problem i muku tokom takmičenja.

Izvor: Instagram/dzejlaramovic

Pjevačica Džejla Ramović, koja je nedavno imala operaciju, a koju je publika upoznala u Zvezdama Granda u kojima je i pobijedila, otkrila je sa čime se nosila tokom mjeseci učešća u popularnom muzičkom takmičenju. Naglasila je da su mnogi imali pogrešno mišljenje o njoj kada se prvi put pojavila na sceni.

"Koliko ljudi mene mogu da poznaju preko televizije? Što se tiče takmičenja, baš sam tada imala taj problem da su ljudi komentarisali kako sam mnogo hladna i da ja sve to doživljavam kao da meni niko ne smije ništa da kaže. Bila sam jako mlada i imala sam jaku tremu i odgovornost, a zapravo su ljudi komentarisali moj izraz lica. Ja privatno nisam takva, ali sada kada bih išla od osobe do osobe i molila da me prihvate i da me vole i da ne misle tako, završila bih u ludnici", ispričala je Džejla u emisiji "Zvezde Granda Specijal" u kojoj je gostovala sa članicom žirija Snežanom Đurišić, koja se nadovezala i savjetovala joj da se ne obazire na takve komentare i da njeno pjevanje nije hladno, a da je to najvažnije za bavljenje ovim poslom.

Mlada i talentovana Džejla Ramović je nakon pobjede u takmičenju otišla na studije u Barselonu, ali zbog nastupa i gostovanja u emisijama često dolazi u Srbiju.