VOZI BIJESNA KOLA, A SIN POHAĐA ŠKOLU OD 5.000 €! Komšije razvezale jezik - Evo da li je ŠKRTA na bakšišu!

Komšije Dare Bubamare "razvezale su jezik" i otkrile kakva je pjevačica kada se ugase kamere.

Dara Bubamara privlači pažnju gdje god da se pojavi, kako svojim stajlingom, izgledom tako i lapsusima, a nedavno je priznala i koji kolega je iritira toliko da kad ga vidi na televiziji isključi zvuk. Mnoge zanima i kakva je pjevačica privatno, a njene komšije ističu kako je u poslednje vrijeme manje sreću, jer se ona nalazi na dve lokacije. Pored luksuznog stana u Beogradu, Dara Bubamara posjeduje i nekretninu u Novom Sadu od čak 170 kvadrata, koju je platila 200.000 eura, a u tome joj je pomogao bivši suprug Milan Kesić.

"Daru u poslednje vrijeme slabije viđamo. Prije je stalno obilazila ovaj kraj, ali sada je rijetka prilika da je sretnemo. Kad god sam je vidio, obično je sa sobom nosila kofere i kese. Dolazi sa putovanja iz inostranstva i uvjek žuri. Kad god se vrati iz Švajcarske ili Njemačke, gdje nastupa, obavezno sa sobom donosi ogromne kese iz skupocenih radnji. Voli da se oblači po poslednjoj modi i sav novac ulaže u garderobu. Isto tako, obavezno na ima velike naočare, jer ne voli da je ljudi vide bez šminke. Frizura joj je uvek sređena, ali bez šminke ide konstantno. U opuštenom izdanju je uvijek sretnemo. Izenandio sam se koliko je bez visokih potpetica niska, nisam to očekivao. Vidio sam na televiziji da nije visoka, ali isto tako nisam baš ni očekivao da je toliko niska", tvrdi frizer iz salona koji se nalazi preko puta Darine zgrade.

U blizini stambene jedinice, nalazi se i kafić u kom je Bubamara redovan gost "Dara dolazi kod nas često, kada je u Novom Sadu. S obzirom na to da je u poslednje vrijeme nismo viđali, nisam siguran da li se trajno preselila u Beograd. Uvijek poruči kafu i cijeđenu narandžu kada dolazi kod nas. Prijatna je, ljubazna i uvek nasmijana. Voli da se šali sa nama i svaki put nam uljepša dan. A da ne pričam koliko je galantna. Ona je pravi džek. Skoro svaki put ostavi oko 1.000 dinara bakšiša. To nam mnogo znači kada radimo za manje plate, a ona nas bakšišom lepo počasti. Ma, žena car!", napominje konobar iz obližnjeg kafića u koji najčešće dolazi pjevačica kada nema posla i obaveza.

Kako napominje jedan od Bubamaranih komšija, svaki put kada dođe sa nastupa, sina Kostu obraduje igricama koje nemaju da se kupe kod nas - Kosta voli da većinu svog vremena provodi na kompijuteru igrajući igrice, o čemu nam je Dara u zgradi često pričala. Svaki put kad dođe iz inostranstva ona ga obraduje novim setom igrica, jer zna da će mu to popraviti dan. Ako se te nedelje u školi dobro ponašao i dobio petice, nema sumnje da će mu Bubamara sa putovanja donijeti ono što on najviše voli", ističe komšija.

Komšinica iz Darina zgrade tvrdi da pjevačica automobil ne napušta - "Skoro nikada Daru ne vidim da ide pješke. Uvijek je u automobilu. Vozi dobra i bijesna kola, a nije joj strano ni da često nagazi po gasu. Ona je prosto taj tip, voli brzu vožnju i očigledno je zavisnik od adrenalina. Sve svoje obaveze obavlja sa automobilom i rijetko kada je možete videti da šeta ulicom. Pretpostavljam da joj dodatno stvara pritisak kada je ljudi prepoznaju i žele da se fotografišu sa njom".

Darin sin pohađa privatnu školu, a pjevačica je jednom prilikom izazvala buru u javnosti kada je poručila - da njen sin ide u privatnu školu, "a ne ove seljačke", kao i da su tamo "djeca uspešnih roditelja, političara i sportista, a ne glupa i zavidna djeca". Komšije tvrde da je to jedna od najskupljiš privatnih školi - "Moja ćerka ide sa Darinim sinom u razred i mogu vam sa sigurnošću reći da je to jedna od najskupljih privatnih osnovnih školi u Novom Sadu. Godina košta i do 5.000 eura, ali u to je uračunato sve. Škola, ručak, dodatni rad sa djecom, prevoz, kao i obezbjeđenje koje imaju u okviru škole".

Dara se često nađe na meti žestokih osuda na mrežama zbog kako kažu pretjerane upotrebe Fotošopa, a nedavno smo imali prilike da je vidimo uživo u jednoj emisiji, evo kako izgleda:

