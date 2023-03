DAN JE POČEO LOŠE, IZVADILI SU MI ŠIPKU IZ RUKE! Voditeljka Slagalice preživela PAKAO - Čeka je duga rehabilitacija!

Voditeljka popularnog kviza "Slagalica", Kristina Radenković otkrila je da je čeka duga rehabilitacija nakon povreda koje je zadobila na skijanju.

Izvor: Instagram/krisradenkovic

Kristina Radenković početkom godine doživela je nezgodu prilikom skijanja u Francuskoj i tom prilikom polomila obe ruke. Voditeljka je tada hitno primljena na Institut za ortopediju Banjica, gde je i operisana odmah po dolasku u Srbiju. Sada je na svom Instagramu otkrila da joj je doktor izvadio šipku iz desne ruke i da kreće njen dalji oporavak.

"Jučerašnji dan je počeo loše i hvala vam svima na čestitkama na koje nisam stigla da odgovorim. Ali juče mi je dr Jovanović izvadio šipku iz desne ruke tako da je sa nošenjem medicinskih pomagala gotovo. Ono što ostaje za sada jeste titanijumska ploča u desnom zglobu, a ono što sledi je duga rehabilitacija. Neka mi ova slika sa longetom ostane kao uspomena na agoniju koju sam prošla i koju nadam se niko od vas nikada proći neće. Živi bili i pazite se! A ja sam sad Sia&Guetta ,Titanium", napisala je ona.

Kristina je nedavno ispričala i kako je došlo do strašne nezgode - "Ljudima je teško i da zamisle kako izgleda kada polomite ručne zglobove, a moram priznati da je bilo i meni pošto do sada nikad nisam doživela frakturu. Pad u Francuskoj na skijanju nije bio strašan, a desio se zbog toga što sam se precenila i izgubila snagu. Vozila sam bord i naišla sam na ledenu ploču na delu staze na kom se ubrzava pre spuštanja u podnožje. Proklizala sam i zbog premora počela da gubim ravnotežu. Kad sam shvatila da će mi stradati karlica jer su mi noge vezane, pokušala sam to da izbegnem i dočekala se na ruke. Tom prilikom su mi napukli zglobovi. Odmah sam pomerila vrat, karlicu, kičmu, da proverim da li je sve u redu. Da sam bila u treningu, ništa od ovoga se ne bi desilo", poručila je ona.

