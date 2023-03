NIKO NA SVADBI NEĆE TRAŽITI DA PEVAM TU PESMU: Rekla da je Konstraktin rođak pa nastavila - Ako on peva, ja sam FUDBALER

Maja Nikolić ponovo iznela mišljenje o srpskom predstavniku na Pesmi Evrovizije

Izvor: Instagram/majanikolic_official

Pevačica Maja Nikolić juče je na Instagramu iznela svoje mišljenje o Luki Ivanoviću, srpskom predstavniku na Pesmi Evrovizije, poznatijem kao Luke Black, i otkrila pratiocima da je on "Konstraktin nećak i da je zato pobedio".

Iako je rekla da će navijati za njega jer podržava svoju zemlju, Maja je sigurna i da joj "tu pesmu niko neće tražiti da peva na svadbama i veseljima":

"Luk ima dobru ideju, dobru koreografiju i evrovizijski nastup, ali šaputanje ne razumem. Uz to, on meša srpski i engleski jezik, pa mi ništa nije jasno. Ako je to pevanje, onda sam ja fudbaler", rekla je Maja i otkrila ko su bili njeni favoriti:

"Uvek razmišljam srcem i moj favorit je bio favorit naroda. Princ od Vranje i Zejna su pevači. Njihove pesme ću sigurno pevati na nastupima, ali nikada neću šaputati Lukovu pesmu jer sam sigurna da mi nikad niko neće tražiti na nastupu, na svadbi ili na krštenju 'Samo mi se spava'".

"Držim palčeve da je stručni žiri izabrao pravog predstavnika, jer logično je da želim da Srbija ima što bolji plasman. Svakako podržavam Luka jer mi je zanimljiv i drugačiji, a sve ostalo je moje lično mišljenje", rekla je Maja za Alo.