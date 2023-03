SA SONJOM, NAŽALOST, NE RAZGOVARAM: Željko Šašić progovorio i o optužbama bivše devojke - Nisam klinac da se prepucavam

Željko Šašić o bivšoj supruzi i navodima da je njegova ćerka svojevremeno uzela prezime Ace Lukasa

Izvor: Pink screenshot

Željko Šašić se pre izvesnog vremena našao u centru pažnje zbog navoda njegove bivše devojke Katarine Lazić, koja je iznela niz optužbi na njegov račun.

Bivša, 17 godina mlađa Katarina, ispričala je medijima da ju je pevač, dok su bili u vezi, "mučio i maltretirao kao roba", što je na kraju dovelo do raskida. On je ove navode demantovao, a sada poručio i da "nije klinac da se prepucava".

"Ne interesuje me to. Nisam klinac da se prepucavam o tome. Šta je bilo, bilo je", rekao je Željko Šašić i otkrio u kakvim je odnosima sa ćerkom Sofijom, ali i bivšom suprugom Sonjom.

"Dobri smo sada, dobra je. Godine koje imam i moja titula oca, kada pričate sa ljudima koji imaju slične probleme, nadovezujete, razmenjujete iskustva, bili smo drugačiji, dok ne dignemo ruke od sekiracije, na kraju sve dođe na svoje", rekao je Šašić za Super TV, pa se osvrnuo na situaciju kada je Sofija navodno uzela prezime Ace Lukasa, Vuksanović.

"Nije ona uzela, te društvene mreže mogu svašta da naprave, da od toga bude senzacija. Čovek greši, pravi nepromišljene poteze u nekom afektu, moguće je da se svašta uradi i kaže što zapravo nije istina. Ne sekiram se zbog toga, sve je u redu".

Željko kaže da se sa bivšom suprugom Sonjom uopšte ne čuje, i da mu je krivo što su tako završili.

"Nažalost nemam kontakt, svako gleda svoja posla, živi svoj život, želim svima sve najbolje. Neki supružnici imaju korektan odnos kada se razvedu, nisam to imao, to se dešava i to se nekako preživi, navikne se čovek".

Ovako izgleda njegova bivša partnerka Katarina: