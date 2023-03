RADILA ZA 150€, SAD ŽIVI U STANU OD POLA MILIONA! Nepoznati detalji o Katarini Grujić - "Od nečega se mora početi!"

Katarina Grujić se prisjetila svojih početaka i otkrila da nije oduvijek bila dobro plaćena kao što je danas.

Katarina Grujić svoju karijeru započela je u takmičenju Zvijezde Granda, a danas važi za jednu od najpopularnijih pjevačica na domaćoj sceni.

Tokom cijele godine je bukirana i pjeva po čitavom svijetu, a pored uspješne karijere može se pohvaliti i mirnim porodičnim životom. Pjevačica je prije godinu dana dobila ćerku sa slavnim fudbalerom Markom Gobeljićem sa kojim priželjkuje još djece. Par je svoje porodično gnijezdo napravio u jednom luksuznom naselju na Novom Beogradu, a pričalo se da su za stan iskeširali skoro pola miliona eura.

Katarina i Marko odlično zarađuju, a upravo pjevačica je sada priznala da nije oduvijek bilo tako. U emisiji "Sceniranje" na Kuriru televiziji prisjetila se svojih početaka, te istakla da je počela sa honorarom od 150 eura.

"Nije nimalo lagan put, a ni korak da uđeš u sve to tako mlad. Sa 18 godina sam počela da pjevam u Mistiku u Beogradu, jedan od najboljih klubova tada, naravno da je tada bila mnogo manja cifra nego sada. Prvi honorar mi je bio 150 eura, mora se od nečega početi. Jedino me održava to što imam najveću ljubav prema muzici", rekla je Kaća.

Priznala je i da ju je otac jedini podržavao za takmičenje u Zvijezdama Granda i da je kao dijete trčala po kući i pjevala hitove Cece, Brene, Dragane Mirković. Ovako je izgledala kada se pojavila na sceni:

