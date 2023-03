DAJU PARE ZA PEVAČE KOJE NE ZNAJU NI KOMŠIJE U ULAZU: Karleuša poručila - "RTS treba da me zove da predstavljam Srbiju!"

Jelena Karleuša otkrila svoj stav o učešću na Pesmi Evrovizije

Izvor: Instagram/karleusastar/prinstcreen

Pevačica Jelena Karleuša svake godine pred takmičenje za Pesmu Evrovizije, daje svoj sud o izvođačima koji se prijavljuju na domaće takmičenje, a pre izvesnog vremena je dospela u centar pažnje zbog izjave Saše Popovića da bi ona bila idealan predstavnik.

On je navodno i pregovarao sa Javnim servisom pre 6 godina, a sada pevačica kaže "ako je neće Srbija, može da peva za Sloveniju", koja joj je pre tri godine slala i poziv: "Imam slovenački pasoš pored srpskog. Imam i njihovo državljanstvo, pa mogu da predstavljam i Sloveniju na Evroviziji. Moja baka po majci je bila Slovenka, zato imam njihov pasoš. Dobila sam poziv od slovenačkih organizatora da ih predstavljam na Evroviziji. Kao specijalni gost sa mnom na bini je trebalo čak da se pojavi Pablo Vitar", rekla je Jelena, prenosi Informer i nastavila:

"Bilo je nekih tehničkih problema i rešila sam da povučem pesmu. Pametno sam postupila jer je te godina izbila pandemija koronavirusa i sve je stalo".

Jelena je već godinama pri stavu da će Srbiju predstavljati na Pesmi Evrovizije samo ako je RTS direktno izabere, bez festivala i pošalje na ovo muzičko takmičenje.

"I vrapci na grani znaju, Javni servis treba da me pozive jer me takmičenje sa bilo kim u ovoj zemlji ne interesuje. Naročito ne sa nekim amaterima ili ljudima koji ni u našoj zemlji nisu postigli uspeh, a kamoli u svetu. Strani mediji me stalno pitaju o Evroviziji, a ja se pravim da sam ja ta koja neće da ide. Ekipa sa RTS-a radije će pući ogromne pare i poslati na takmičenje nekog ko nije poznat ni u svom ulazu nego mene, ili neku drugu pravu zvezdu. Ko zna, možda u budućnosti budem radila nešto za Sloveniju i predstavljam ih na Evroviziji. Ako me u Srbiji neće, ima ko hoće!".