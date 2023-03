TO JE GLUPOST! KOLIKO BI ON NJOJ MORAO DA PLATI?! Milica Todorović žestoko o skandalu u Grandu - Snežanu znam privatno!

Milica Todorović je isključiva po pitanju skandala u Zvezdama Granda, a ovako komentariše optužbe na račun Snežane Đurišić.

Nekadašnja pobjednica Zvezda Granda, Milica Todorović, žestoko je osudila postupak bivšeg učesnika ovog muzičkog takmičenja, Dušana Vukadinovića, koji je optužio mentorku Snežanu Đurišić za uzimanje mita za prolazak u dalji krug. Kandidat je u baražu ispao, a zbog njegovih tvrdnji izbio je pravi skandal na estradi.

Kao što su Snežanu podržale mnoge kolege sa estrade, tako je na njenu stranu stala i Milica, koja je pobijedila davne 2005. godine u Zvezdama Granda.

"Čula sam za tu glupost. Pročitala sam šta se izdešavalo, da je takmičar optužio Snežanu Đurišić za uzimanje mita. Mislim da je to apsolutna glupost, znam sve te ljude privatno, znam Snežanu Đurišić. Ona ima svoj novac, koliko bi on njoj morao da da para?", prokomentarisala je Milica Todorović, a spekulisalo se da je riječ o 200 evra.

"Ma jok. Krivo mi je što postoje ljudi koje nadjača ego, to nije dobro. Onda on upravlja nama, ego je najveći trovač duše. Mislim da je taj dečko pogriješio. Ne znam šta je prava istina, ali moje mišljenje je da to nije istina", jasna je bila pjevačica u emisiji "Show se nastavlja".