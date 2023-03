KARAMBOL U ZADRUZI! "ČOVJEKU DETRDŽENT U OČI!" Maja Marinković uletjela kao furija, pa ispolivala Marka hemikalijama!

Opšti haos u Zadruzi nastao je između Maje Marinković i Marka DNK, koji je završio ispolivan hemikalijama iz kupatila.

Maja Marinković se u Zadruzi žestoko obračunala sa Markom DNK, što je sve šokiralo. Do sukoba je došlo zbog toga što je Marko pobesneo na komentare Maje Marinković kako ne vodi računa o higijeni, a supruga Divna pokušavala je da ga uteši.

"Ona da meni kaže da mi smrde noge, a ja se kupam skoro svaki dan", govorio je Marko, dok mu je Divna poručila: "Nisi ti njen nivo, džabe se nerviraš". Maja je nakon toga došla do njih u radaio munjevitom brzinom i zaprijetila Marku, ali ga i "unakazila".

"Slušaj me, sad si me u usta uzeo i nikada više! Sledeći put ide pesnica u glavu!", rekla mu je bijesno, ali joj ni on nije ostao dužan, pa joj je uputio najgoru psovku, a ona izgubila kontrolu, unosila mu se u facu i na kraju ga ispolivala hemikalijama iz kupatila. Divna je sve vrijeme kukala zašto je nju polivala, kada joj ništa nije uradila.

"Ovo je ružno... Ako ti je rekao nešto ružno, ne moraš ljude tako zaprljati... Da tako uzvratiš! Šta ti je Divna kriva? Čoveku detrdžent u oči!", iznervirao se Filip Car zbog Majinog postupka i rekao Marku i Divni da mu je neprijatno i da ne zna šta bi im rekao. "Ostao sam bez riječi, u šoku sam. Idi, isperi to, ko zna šta je to. Djevojko, nisi normalna! Kakve su ovo fore retardirane?!", govorio je Car.