GOVORILA DA JE VOLELA SAMO ŠABANA I DA JE UMRLA S NJIM, A ONDA SE UDALA! Cuca nestala iz javnosti, a ovako danas izgleda

Ivona Negovanović Cuca je skrenula na sebe pažnju učešćem u Zvezdama Granda, a potom tvrdnjama da je ljubavnica Šabana Šaulića.

Ivona Negovanović Cuca proslavila se svojevremeno u Zvezdama Granda, a nakon toga je bila u žiži javnosti zbog tvrdnji da se duže vreme viđala s pokojnim Šabanom Šaulićem. Jedna od njenih izjava je da je ponosna što je ljubavnica kralja narodne muzike, a to je izgovorila 2016. godine.

Već godinama unazad se retko pojavljuje u javnosti, a za medije je otvoreno govorila o tome koliko ju je potresla pevačeva smrt. Nakon svega je nastavila dalje sa životom i danas je udata žena koja ima svoju porodicu, a iz javnosti se potpuno povukla.

Udala se pre više od dve godine u tajnosti, u septembru 2020. godine, a na dan venčanja je samo objavila fotografiju sa suprugom. Pokazala je i bebu za koju se dugo spekulisalo ko je otac, sve dok ga nije pokazala.

Govorila je za medije i o tome kako je imala loš predosećaj u vezi sa Šabanom. "Na dan Šabanove smrti sam ustala u 7 ujutru, iako se ne budim rano. Odjednom sam osetila glad i pojela sam neku bavarsku kiflu. Kao da sam osetila da se nešto desilo. Potom sam se vratila u krevet kako bih nastavila da spavam. Oko 11 sati sam videla dosta propuštenih poziva. Odmah sam pozvala Šabana na telefon. Zvonilo je, ali se nije javio. Potom sam pozvala kuma, ali se ni on nije javio. Kad smo se konačno čuli, rekla sam mu: 'Bato, gde si? Kako je on?'. Kum je potom počeo da plače i govorio je: 'Ne znam gde je Šaban'. Plakali smo zajedno. Smršala sam 10 kilograma od njegove smrti. Ne jedem, ne pijem, ne spavam, ne dišem... Umrla sam zajedno sa Šabanom. On je sa mnom provodio vreme dok su njegovi bili van zemlje. Bili smo 15 godina zajedno. Volela sam samo Šabana i sigurna sam da se nikada neću udati", rekla je svojevremeno za Republiku.

Učestvovala je u rijalitijima "Parovi" i "Farma", u kojima je govorila o tome da joj je sestra poginula u saobraćajnoj nesreći s dečkom kada je imala samo 18 godina, a da s drugom sestrom nije u kontaktu otkako su se posvađale.

Pogledajte kako danas izgleda čuvena Cuca: