Zejna Murkić je uzbuđena pred Pesmu za Evroviziju '23, a mnogi joj predviđaju veliki uspeh, pa čak i pobedu na takmičenju.

Izvor: Kurir TV

Večeras počinje "Pesma za Evroviziju '23" na kojoj će Srbija izabrati svog predstavnika za odlazak na ovogodišnji Eurosong u Liverpul, u maju. Izbor se održava 1. i 2. marta, kada su polufinalne večeri, dok je u subotu, 4. marta, veliko finale, kada ćemo saznati pobednika.

Pevačica Zejna Murkić, kojoj mnogi predviđaju pobedu, uključila se u emisiju Puls Srbije na Kurir televiziji i otkrila svoja očekivanja od takmičenja. Ostvarena je i kao majka, pa mnoge zanima kako uspeva sve da postigne.

"Jam rođena sve da stignem. Mogu i sad na binu, bez ičega. Što kažu babe - ili jesi taj ili nisi taj. Svi me vide kao pobednicu i već sam svima zahvalna u srcu. To što je pesma izazvala interesovanje i što mi daju tako dobre prognoze, čini da se osećam kao da sam već pobedila. Pre svega sam zahvalna što se stvari same od sebe odvijaju. U karijeri nikad nisam imala ovakav uspeh i zahvaljujem se svom timu. Kako god, ovo je ipak takmičenje, pa ne možeš da izbegneš tremu", priznala je, a za uspeh smatra da je najvažnije da se poklope pesma i izvođač.

POČINJE TRKA ZA EUROSONG - "JA SAM VEĆ POBEDILA"! Zejna priznala da ima tremu i škirala kad je rekla koliko ima GODINA

"Ja mislim da je bitno da se pesma poklopi sa izvođačem. Nikola Burovac mi je dao kostur pesme, pa mi je rekao: 'Ti je sad uobliči kako hoćeš'. Ova pesma pokazuje moju kreativnost i hrabrost. Za one koji ne znaju, ja imam 36 godina! Prvi put sam rešila da budem ja i mislim da će me ljudi zapravo prvi put upoznati onakvu kakva jesam", priznaje Zejna koja kaže da je prošle godine predosetila Konstraktinu pobedu: "Znala sam da će Konstrakta da pobedi. U vazduhu se osećalo da je ona ta. Svi smo ustajali na noge kada bi započinjala nastup. Očekujem da će se i sada izdvojiti neko ko ima takvu snagu".