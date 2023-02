"BAKIN, MEKAN KAO DEKIN": Kuma Ane Ćurčić izvređala košarkašku legendu - "Moka je kao pevačica sa zrenjaninskog puta"

Milena Kačavenda, kuma Ane Ćurčić učesnice rijalitija Zadruga, žestoko izvređala Moku Slavnića u emisiji

Kuma učesnice rijaliti programa Ane Ćurčić, Milena Kačavenda, gostovala je u emisiji Puls Srbije gde je žestoko izvređala Moku Slavnića, čiji je sin Zvezdan Slavnić, aktuelni učesnik Zadruge, godinama navodno zlostavljao njenu prijateljicu.

U emisiji je pušten deo intervjua sa Mokom gde on govori kako je njegov sin Zvezdan samo jednom nasilno postupio prema bivšoj devojci Ani tako što joj je prislonio ruku uz glavu i gurnuo je.

"Moka je kao loša pevačica sa zrenjaninskog puta! Ja bih njega prebila kad bih ga srela. Uopšte me ne interesuje sad što ovo govorim u medjima. Ne bih ga čak ni pljunula, ja imam želju da ga davim. On je čovek zreo za takve jedne krvničke batine da je nemam teksta!", rekla je Milena.

Nakon ovog snimka emitovan je još jedan gde Slavnić na njene uvrede odgovara uvredama, nakon čega je Kačavenda nastavila:

"PREBILA BIH MOKU DA GA SRETNEM NA ULICI!" Kačavenda žestoko pobesnela na košarkašku legendu: IMAM ŽELJU DA GA DAVIM!

"Želim da gospodinu pod navodnicima kažem sledeće: Prvo ja sam postala popularna u medijima, ali mene mediji pozivaju sami. Ja sam neko ko nije rijaliti igrač, ja sam neko ko želi da podrži ženu koja je godinama zlostavljana. On nema patku. Pominje da će mi napuniti usta. Moja usta su prevelika za jednog dedu koji ima bakin mekan kao dekin. Meni usta mogu da napune samo intimni partneri. A deka Moka to nikada neće biti koji jer ga čeka grobno mesto", rekla je Milena i nastavila:

"Optužujete me da sam lečeni alkoholičar. Milena Kačavenda ne pije alkohol, ali vrlo sam voljna da nazdravim sa vama pre vaše sahrane. Žao mi je što niste ostali tamo gde vam je i mesto, u sportu, a u belu kuću sigurno nećete ući. Vi branite svog sina, a ja ću se pobrinuti da se on nađe tamog gde mu je i mesto. Srdačan pozdrav za deku bez patke! To mesto gde će se Zvezdan naći je...kako bih vam rekla , ja sam ubeđena da on ima šifru! Znam to jer sam Imala sam fizički obračun sa njim i gađala sam ga nožem!".

