PEVAČ KOG JE MILJANA PROGANJALA POSTAO OTAC! 13 godina mlađa stomatološka sestra mu rodila ćerkicu, dali joj LJUPKO ime!

Pevač i bivši učesnik Zadruge, Mišel Gvozdenović postao je otac.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Pevač Mišel Gvozdenović izgovorio je prošle godine sudbonosno "da" 13 godina mlađoj Jani, koja mu je sada na svet donela ćerkicu. Porođaj je prošao u najboljem redu, supruga Jana i mala Mija se osećaju odlično, a ponosni otac ne može da sakrije sreću. Otkrio je i zašto su se baš odlučili za ovo ime.

"Odlučili smo se za kratko ime, jer nam je prezime dugačko, a nekako mi je Mija najljupkije", rekao je Mišel u izjavi za Kurir.

Gvozdenović je devojku Janu dugo krio od očiju javnosti, nakon čega su se venčali, a jednom prilikom je otkrio i čime se ona bavi - "Ona je iz totalno drugog sveta, jedna jako mlada devojka, odnosno sada žena. Ima samo dvadeste i jednu godinu. Iskreno ona nije nešto preterano pratila Zvezde Granda dok sam se takmičio, kao ni rijaliti. Trenutno je na trećoj godini studija francuskog jezika. Inače je stomatološka sestra i veoma sam ponosan što je toliko uspešna, stiže i da radi i da uči", ponosno je tada otkrio Mišel i dodao dam mu razlika u godinama ni malo ne smeta.

Izvor: Instagram/miselgvozdenovicofficial

Mišel se našao u žiži interesovanja javnosti i kada ga je učesnica Zadruge Miljana Kulić "proganjala", a kako je sam ispričao tokom svog učešća u Zadruzi, jednom prilikom mu je "ofarbala psa, bacila petarde u dvorište, obilazila oko kuće".

"Ona je preskakala ogradu, pisala brojeve telefona na kapiji, u fontanu je bacala lutkice, krpice, kondome, svašta... To traje, nije to samo bilo pre 10 godina, već je ta tortura vršena godinama. Porodica je dosta toga pretrpela. Kvarila nam je san, život, zdravlje, to nije šala. To je bilo zvanje telefonom po 500 - 600 puta na dan. Ja sam pokušala da razgovaram i sa njom i sa Marijom. Miljana, Marija i Siniša su dolazili, deportovani su iz Čačka, to sve policija ima zavedeno. Ona se preselila i bila ovde konobarica, po ceo dan se vozala taksijem, ne znam odakle joj pare. Govorila je pogrdne reči, farbala vrata, mazala psa, lupala prozore... Ona je mene šamarala, a sada sve može da se naplati", ispričala je jednom prilikom Mišelova majka koja je otkrila čak i da je Miljanu policija vraćala za Niš, ali da se ona, nekim čudom, u Čačak vraćala još brže.

Ovako ga je Miljana "napadala" u Zadruzi: