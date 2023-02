PRED GLEDAOCIMA OTKRIO DA JE SPAVAO S VODITELJKOM! Ivana se odmah oglasila - "Već dvije godine se PEGLAMO"

Skandal u Zadruzi - učesnik rekao da je bio intiman sa jednom od voditeljki rijalitija Zadruga.

Na društvenim mrežama isplivao je snimak na kojem je učesnik Zadruge Bojan Simić u razgovoru sa Aleksandrom Nikolić iznio tvrdnje da je bio intiman sa voditeljkom Ivanom Šopić.

Bojan je šaputao Aleksandri da je već neko vrijeme intiman sa Ivanom Šopić, a nakon što mu je Nikolićeva rekla "da se sve čulo", dodao i koliko dugo traje navodna afera.

"I nju ću da povedem. Mislim na moju nju. Znaš ko će da ide sa nama?", pitao je Bojan, a kada je Aleksandra rekla da ne zna na koga misli, on je rekao "Šopićka".

"Ja sa njom... Ima dvije godine kako se mi peglamo, ali ćuti molim te", rekao je on, na šta se Aleksandra brecnula: Daj Boki, gdje ćeš pričati tako ovdje. Sve se čuje šta si rekao Čuje se to Boki, to što si šapnuo. Je l' si normalan ti?", pitala ga je Aleksandra

"Dvije godine, razumiješ brate, i nikako da nešto kokretizujemo", rekao je Bojan, a ubrzo se na društvenim mrežama oglasila i voditeljka.

Ona je na svom Instagram profilu okačila emotikone koji se čude, a mnogi su to povezali sa ovom situacijom. Očigledno da je voditeljka u čudu i da ne može da vjeruje šta zadugar izgovara u rijalitiju.

Bojan Simić dospio je u centar pažnje kao suprug pjevačice Ivane Šašić, koja ga je javno optužila da ju je varao sa starijom ženom.