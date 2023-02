POSAO MUZIČARA JE VELIKA KOCKA: Topalko razrađuje privatan biznis i priželjkuje unuče - Imam otvoren odnos sa ćerkom!

Milan Topalović Topalko planira da pokrene privatan biznis, a otkrio je da li će to biti nekretnine, kojima se bavi njegova ćerka Helena.

Izvor: Instagram/topalko.top

Milan Topalović Topalko je već godinama prisutan na sceni i ima uspešnu karijeru, ali priznaje da razmišlja o privatnom biznisu, što njegova ćerka Helena Topalović već radi sa svojim bogati suprugom koji poseduje između ostalog i zgradu u Dubaiju od dvadeset spratova.

"Na tome radim. Posao muzičara je velika kocka. Ulažeš novac, a ne znaš da li će ti se to vratiti. Ljudi biraju sigurnije biznise, sa stalnim prihodima", iskren je Topalko, ali ipak neće "smetati" ćerki u poslovanju.

"Ne, ne, to ona radi sa svojim mužem. Ne razumem se u to i ne petljam, ja razrađujem drugi biznis sa svojim prijateljima, sigurno će nešto biti", otkrio je pevač, koji priznaje da priželjkuje unuče i da o tome često razgovara sa Helenom.

"Naravno da želim, kako da ne. Kada se dođe u ovaj period, svi to želimo, da smo živi i zdravi i da uživam i u tom ostvarenju, kao deda. Baš sam pričao sa Helenom i ja joj kažem: 'Ako se uskoro ostvarim kao deda, ja ću da uđem u mrtvu trku sa Romima', ko je prvi postao deda u 46 godina (smeh). Ipak su to ljudi koji rano dobijaju decu, deca rađaju decu, pa oni postaju dede i babe u tim godinama. Baš imam otvoren odnos sa ćerkom. Pričamo o svemu otkako se rodila, pa do dana današnjeg", priznao je Topalko, koji je u srećnom braku sa suprugom Vesnom.