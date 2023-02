IMALA SAM 15 KAD ME JE UČITELJ POLJUBIO A DRUG SILOVAO: Stravična ispovest holivudske bogatašice - Leži na meni i šapuće

Paris Hilton u velikom intervjuu otkrila da je bila žrtva silovanja dok je bila maloletna.

Holivudska milionerka koja je godinama nosila epitet "razmažene bogatašice" Paris Hilton, nedavno je uz pomoć surogat majke dobila naslednika. Sada je, u intervjuu britanskom magazinu "Glamur" otkrila da njeno odrastanje nisu bili "med i mleko", kao i da je silovana kada je imala 15 godina.

Paris je u intervjuu prvo govorila o neprimerenom ponašanju svog učitelja. "Jedan od mojih učitelja je želeo da iskoristi mladu devojku. Zvao bi me telefonom, flertovao sa mnom u školi, konstantno govorio 'da sam sada zrela žena'. Jednom prilikom se pojavio ispred moje kuće i zvao me da uđem u njegov kola. Ušla sam, poljbio me je, ali, srećom, moji roditelji su se dovezli u tom trenutku i krenuli da ga jure kolima", pričala je Paris.

Nakon ovog iskustva roditelji je šalju kod tetke u Palm Springs, gde upoznaje novo društvo i "bleji u tržnom centru". Tada su mi pokazale neke momke koji su stalno bili tu, sprijateljili smo se s njima, a posle nekog vremena otišli zajedno na žurku. Svi su pili, a jedan od njih je i meni nudio piće. Nisam pila, bilo mi je dovoljno dva gutljaja da ne znam gde se nalazim. Zaspala sam, a kada sam se probudila osetila sam da nešto nije u redu. Tada mi se vratio film - jedan od njih je ležao na meni, držao mi ruku preko usta i šaputao u uvo 'sve je u redu, sanjaš ovo".

"To je bilo moje prvo seksualno iskustvo", ispričala je Paris.