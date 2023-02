BILA NAJSLUŠANIJA U GRANDU, A KADA JE ODLAZILA SAŠA POPOVIĆ JOJ STAVIO ZABRANU: Znam da je dobar, ali ovo mu zameram!

Milica Pavlović progovorila šta se desilo kada je istekao njen devetogodišnji ugovor s muzičkom produkcijom koja ju je proslavila

Izvor: TV Pink / screenshot

Pevačica Milica Pavlović karijeru je počela u muzičkom takmičenju Zvezde Granda, koji je napustila kada je istekao devetogodišnji ugovor sa ovom produkcijom.

"Svi moji fonogrami I moja diskografija tri albuma su ostala u vlasništvu Granda. Mene to jako boli i to znaju svi u Grandu. Jako sam bila izričita po tom pitanju , jer sam sve sama uložila u te albume, pesme I spotove, nikada mi niko, sem te jedne pesme Popović, koja mi je sledovala kao finalisti, nije dao, ni poklonio", rekla je Milica gostujući na televiziji K1 i nastavila:

"Bolno mi je da ja nemam ništa od te diskografije, jer je to njihova svojina. Ni to me nije poljuljalo, nastavila sam da se borim. U momentu kada izlazim iz tog devetogodišnjeg ugovora, nekako sam praznih ruku. Sada opet idemo iz početka. Svi su mi govorili da ostanem na tom Jutjub kanalu, ali ja ako ostanem tu, opet neko ima šapu nad njim. Bilo mi je bolno, ali sam zahvalna Grandu što mi je pružena takva prilika, ali sam u tom momentu bila jako poljuljana. Na poslednjem sastanku koji sam imala u Grandu, rekla sam samo da želim da nastavim tu moju diskografiju. Nije bio problem ni platiti. ali verujem da Saša Popović ima dobar razlog zbog čega mi nije ustupio taj Jutjub kanal i da je opravdan. Verujem u dobrotu čoveka. Velika borba je bila da ja na novom Jutjub kanalu polazim od nule i objavim ovaj novi album, koji je mene privatno razneo, a to je gubitak moje dve najvoljenije osobe. Tu nisam sebi dozvolila da napravim veću pauzu, jer sam znala da bi me ona mogla koštati psihičkog zdravlja, ali i karijere, jer kada bih ja ušla u to, da patim na način na koji umem I kako se generalno tuguje, pitanje bi bilo da li bi mogla da se vratim, jer bi to trajalo duži vremenski period, a imam ljude koji me vole I poštuju. Oni su mi pomogli da sve to preprodim I da taj bol ostane u srcu, a da ja ostanem ona njihova Milica Pavlović".