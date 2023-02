MATORA SE SLOMILA, SAZNALA LOŠE VESTI! Zadrugari je teše, ona očajna - Svi moji su pohapšeni, ti ljudi mi mnogo znače!

Jovana Tomić Matora saznala je vesti koje joj je preneo Bilal Brajlović nakon ulaska u Zadrugu, iako to nije smeo da uradi.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Ponovni ulazak Bilala Brajlovića u Zadrugu uznemirio je pojedine učesnike zbog iznošenja informacija iz spoljnjeg sveta, zbog čega ga je produkcija kaznila novčanom kaznom u iznosu od milion dinara, a loše se oseća i Jovana Tomić Matora otkako je saznala neke stvari.

Matora je priznala šta joj je tačno Bilal rekao: "Da je potonuo 'Fristajler' i da su svi ovi moji pohapšeni".

"Mnogo se nerviram. Ne znam šta se dešava. Mada mi je Bilal rekao da sam najbolja u svim rijalitijima. Ali brinem, ti ljudi mi znače. Gde se to priča u rijalitiju? Kaže Bilal, to je rekao Adamu. Naravno da će Adam da kaže meni. Još ja kažem Adamu da se javi Ciletu i kaže da sam ljuta na njega, a Adam meni ispriča to", ispričala je Matora dok je sedela napolju s pojedinim učesnicima.