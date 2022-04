ŠČEPALA MATORU USRED SKANDALOZNE SVAĐE I POLJUBILA JE U USTA! Neviđena scena zbog koje su ZANIJEMILI svi u Zadruzi!

Haos između MC Aleks i Matore, a posle scena o kojoj bruji Zadruga.

Odnos Jovane Tomić Matore i Sandre Bajić, koja se predstavlja kao MC Aleks, raskrinkan je sinoć pred kamerama, nakon što je voditelj započeo temu s pitanjem šta se dešava između njih.

"Ja nisam znala šta se dešava, ja sam bila problem očigledno, ne bih da se pravdam, ne znam šta ona priča. Neću da se kompleksiram više, ja ne bih ostajala u ovom odnosu, znate da imam emociju i sve, ispoštovala sam te i sve dok smo pričali na Zadrugoviziji i kada sam te pitala da li sam ti ja problem, ti si rekla ne... Nema tijela nema djela, ja kada sam čula da Karić zna i da svi znaju, a ona meni ispričala prije mjesec dana da je nešto vezano za Dalilu", komentarisala je Matora.

"Ona je meni rekla da je vidjela Daliline poruke Dejanu, pokušala je da se opere, kao i ostali, a ona kaže da hoće kući, ja to ne bih pričala da hoću kući. Ti meni ovdje nisi rijaliti, ja sam tebi rijaliti. Ja ne znam šta sam toliko uradila da to izazovem, voljela bih da čujem šta je to izazvalo u tebi?", govorila je Jovana.

Aleks je rekla da joj je "puna kapa svega" i da su imale razgovor 8. marta, a priznala je i da je davala lažnu ndu na početku njihovog odnosa. Došlo je do žestoke svađe, jer je Matora pobijesnila.

"Je*em li ti mamicu u pi*ku, klošarko jedna, jesi htjela da probaš sa mnom napolju, rekla si da želiš sa mnom vezu! Zamolila si me da ne pričam ništa. Ja sam rekla da je to za mene veza", vikala je Matora, a Aleks se pravdala govoreći da je mislila da napolju mogu biti prijatelji.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

"Šta imaš od jednog poljupca, da li si normalna? Evo ti", urlala je MC Aleks i poljubila Jovanu pred svima.

"Koji ti je ku*ac, što ostaješ sa mnom u odnosu kada znaš da te volim?!", urlala je Matora.

"Zbog pitanja novinara i svega razmišljala sam, ali nisam mogla", plakala je Sandra Bajić.