STRIJELJALA ME JE, A BAKA PRASE MI JE SLAO PORUKE! Blogerka šokirala detaljima odnosa Bogdana i Anje - "Nisam izmislila"

Zorana Jovanović u svom lajv uključenju progovorila je o odnosu Bake Praseta i njegove djevojke Anje Bla.

Izvor: ‚Instagram/bakaprase/Instagram/Zorannah

Jedna od najpopularnijih domaćih blogerki Zorana Jovanović Zorannah šokirala je javnost kada je komentarisala nastup trudne pjevačice Rijane na ovogodišnjem poluvremenu Superboula, a sada je u svom lajvu žestoko je oplela po jutjuberu Bogdanu Iliću poznatijim kao Baka Prase i njegovoj djevojci Anji Blagojević.

Jovanovićevu su pitali da prokomentariše svoj odnos sa Bogdanovom djevojkom, što je blogerka iskoristila i otkrila neke nepoznate detalje - "Strijeljala me je pogledom i mogu da vam pokažem Bogdanove poruke gdje mi se izvinjavao dva dana zbog toga. Bila je užasno neprijatna situacija, nisam ja to izmislila", započela je ona.

"Vi kao da ne znate kojim rečnikom oni komuniciraju i šta sve Bogdan kaže za svoju djevojku, to na jedno uvo uđe, a na drugo izađe", istakla je Zorannah. Mnogi fanovi koji su se u tom trenutku zatekli na lajvu bili su šokirani budući da nikada o ovome ovako javno nije pričala. Inače, Jovanovićevu su svojevremeno povezivali sa jutjuberom, a ona je tada pričala da su samo prijatelji.

Jednom prilikom je i bila na večeri sa Bakom i Anjom i tada je isto negativno prokomentarisala Bogdanovu djevojku - "Na večeri je bio level neprijatnosti, ne mogu da vam objasnim. Ali hajde, kao, nećemo o tome", rekla je Zorana, dok je se po izrazu lica vidjelo da joj zaista nije prijao izlazak sa njima.

Zorana i Bogdan su svojevremeno snimili i video u njegovim kolima, a Baka Prase je nerijetko i komentarisao blogerkine fotografije na društvenim mrežama.

"Zimus mi je Bogdan napravio problem života bukvalno. Šerovao je moj stori, na kome nije bio on, pa se pretvarao da je bio on. Kreten. Moj bivši dečko na aparatima i tada i sad. On više nije u priči, ali se pratimo i dalje", izjavila je blogerka jednom prilikom u vlogu u kojem su i snimci njih dvoje, a zatim se Bogdan nadovezao:

"Neki dečko je bio ljubomoran na moj alfa status, da ga tako nazovem. Ja, da sam ti bivši dečko, gledao bih ti sve vlogove i pratio bih te svuda. Govorio bih sebi, 'je*ote, kakvu sam ja djevojku izgubio'".

"Pa, ti mi i jesi bivši dečko. Hvala ti, Bogdane, na lijepim rečima. Malo me je sramota, sve si u pravu, dobro si rekao", poručila je tada Zorana.

