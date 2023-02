VIDIM ANA NIKOLIĆ OPET PRIČA RUŽNO O MENI! Milica odbrusila starijoj koleginici - Ona je sama sebi najveći neprijatelj!

Milica Pavlović u emisiji AmiG šou ponovo govorila o sukobu sa Anom Nikolić

Izvor: Pink screenshot

Estradni skandal koji je obeležio prošlu godinu svakako je onaj između Ane Nikolić i Milice Pavlović. Sukob se dogodio zbog pesme "Provereno", koju je Pavlovićeva kupila od autora i uvrstila na album, a koju je Ana Nikolić, koja je snimila demo, a onda odbila da ga objavi na svom albumu, izvodila na svojim nastupima.

Milica je tada, gostujući u emisiji Ognjena Amidžića, gledajući u kameru, poslala poruku koleginici: "Ana, sram te bilo". Nakon meseci svađe i pretnji tužbama strasti su se smirile, ali je nedavno na pitanje da li bi Milica išla na koncert Ane Nikolić u Areni, ponovo podgrejana svađa.

Milica je na pitanje da li će prihvatiti Anin poziv da se pojavi na koncertu, odgovorila odrično, na šta Nikolićeva nije ostala imuna te se oglasila na mrežama i javno pecnula mladu pevačicu.

Sada je ovim povodom Milica ponovo reagovala u emisiji AmiG šou: "Ne znam ko mi zavidi, ali navešću Anu Nikolić, koja ponovo priča ružno o meni", počela je Milica, pa nastavila:

"U momentu kada me tvoje kolege pitaju da li bih otišla na koncert, prvo sam žena, znam šta je baviti se ovim poslom. Ja odgovorim lepo, ako me bude pozvala da dođem, otićiću kao gost na koncert, lepo je videti, to bih smatrala adekvatnim izvinjenjem, za ono što mi je priredila, sigurno neću izaći na scenu da pevam sa njom 'Provereno'. Onda doživite da opet krene da priče o meni nešto ružno. Uvidela sam da čovek sam sebi može biti najveći neprijatelj, ja se zaista trudim da se da budem sebi najveći prijatelj, to sam naučila iz ove situacije".