IZA OSMJEHA DRAGANE MIRKOVIĆ KRIJE SE BOL! Iznosili je na scenu, a ovo je BOLEST sa kojom se BORI - "Strašna TRAUMA"

Dragana Mirković trudi da pred publiku uvijek izađe vedra i nasmijana, a malo ko zna sa kakvim traumama se kroz život susrela.

Jedna od najuspješnijih i najbogatijih pjevačica, Dragana Mirković, decenijama je dio naše estradne scene na kojoj je postigla veliki uspjeh, a publika je navikla da je uvijek viđa nasmijanu. Pjevačica se trudi da privatnost sačuva daleko od radoznalih očiju javnosti, te se o njenim problemima zna jako malo.

Prije nekoliko godina imala operaciju kuka u Beču zbog problema sa urođenom displazijom, a ova intervencija je uspješno prošla. Međutim, prije samog zahtvata pjevačica je godinama trpila bolove koji su nekad bili toliko jaki da nije mogla da stoji, sjedi ili hoda. Kako je problem postajao sve veći, na kraju je morala da se podvrgne zahtjevnoj operaciji.

O ovom problemu pjevačica je svojevremeno javno govorila - "Imala sam godinu dana kada su mi primjetili iščašene kukove. U ono vrijeme to je bio veliki problem. Bila sam pred operacijom sa malim izgledima za uspjeh, takva djeca ostajala su sa kraćom nogom. Roditelji su mi bili očajni, majka je mnogo plakala. Bila je tragedija imati žensko dijete koje neće moći lijepo da hoda. Naš stari kum im je rekao: ‘Nemojte da plačete, to dijete će biti nešto posebno", ispričala je Dragana svojevremeno.

Pjevačica je tokom proteklih godina imala problema i na nastupima zbog bolova koje je trpila, te ju je nerijetko obezbjeđenje iznosilo na scenu, ali ona je to vešto prikrivala kako bi publici priuštila dobru atmosferu na nastupima. Nakon sobraćajne nezgode i rizične operacije, uspjela je da se uspješno oporavi. Dragana je posle intervencije ponovo učila da hoda, a dugo nakon zahvata kretala se pomoću štaka. Traume zbog iščašenih kukova vuče još iz ranog djetinjstva.

"Do druge godine bila sam po bolnicama, dugo u gipsu, na terapijama, odvojena od majke jer joj nisu dozvoljavali da bude sa mnom. Za mene je to bila strašna trauma, dugo sam se plašila bolnice, imala sam noćne more. Košmarni snovi potrajali su do tinejdžerskih dan, budila sam se u strahu vrišteći. Kada sam jednom prohodala kako treba nisu mogli da me zaustave, da me nateraju da sjednem da jedem. Bila sam izrazito nemirno dijete. Kasnije se ispostavilo da je naš kum bio dobar prorok", rekla je Dragana Mirković jednomprilikom za domaće medije.

U jednom intervjuu Dragana je opisala da će do kraja života da pije lijekove zbog drugog zdravstvenog problema koji ima, a koji je posledica svih stresova koje njen posao nosi sa sobom - "Mene je to koštalo samim tim što sam zaradila problem sa štitnom žlijezdom, a to je zato što sam ćutala", počela je pjevačica jednom prilikom za medije, pa je dodala: "Opet, ne želim ništa loše, ali stvarno zna da bude bolno i kad vam knedla stoji u grlu i kad hoćete da izgovorite, a ne date sebi da kažete ili da odgovorite, a sve znate i sve vam je jasno i svi sve znaju i svi ćutimo".

Drgana Mirković godinama uživa u ljubavi sa suprugom Tonijem Bijelićem koji je njena velika podrška u teškim, ali i onim lijepim trenucima. Tako su nedavno otputovali u Ameriku, gdje je pjevačica održala turneju, a fanovima na Instagramu je pokazala i kako izgleda hotel Donalda Trampa:

Pogledajte 00:15 Dragana Mirković u hotelu Donalda Trampa

Pjevačica i Toni imaju i dvoje djece koji su se tek nedavno predtsavili javnosti. Ćerka Manulela je prava ljepotica, a za sinom Markom su djevojke "odlijepile".