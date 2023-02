PLAKALA SAM PO TRI DANA U KUĆI: Džejla Ramović otvoreno o teškim trenucima - pobedila u Grandu i preselila se u Španiju!

Džejla Ramović je posle pobede u Zvezdama Granda napustila sve i otišla u Barselonu, gde i dalje živi, a muziku nije zapostavila.

Izvor: Instagram/dzejlaramovic

Pobednica Zvezda Granda, pevačica Džejla Ramović, živi i studira u Barseloni, ali muziku nije zapostavila i posle takmičenja je postala jedna od najuspešnijih pevačica mlađih generacija.

Iako u javnosti ne pokazuje da je imala uspone i padove, priznaje da joj nije uvek sve išlo glatko, ali je veliki profesionalac i ne dozvoljava da njena publika to oseti.

"Koliko god da je teško i zna da bude iscrpljujuće i onako previše u datom trenutku, samo hrabrost je bitna. Sami sebe podižemo, ja ne dam sebi da me problemi savladaju", ispričala je u jednoj podkast emisiji i otkrila kako se izborila sa problemima: "Iks problema sam imala, i padova i uspona, i tolikih uspona da ne mogu s njima da se nosim, pa ne znam šta ću od sebe. Padova tolikih da plačem po tri dana u kući, svašta se dešavalo, ali kada izađem pred javnost u mojim očima je to hrabrost".

"S obzirom da je već prošlo godinu ipo dana od kada sam otišla više mi ne pada toliko teško odvojenost od porodice. Naravno, uvek mi nedostaju, ali mi smo to naprosto prihvatili. Španski učim još uvek, a sporazuevam se na engleskom jeziku. On mi je za sada primaran, a pošto je Barselona turistički grad, to nije ništa čudno", ispričala je nedavno za Grand o životu u Španiji, gde usavršava svoje obrazovanje.