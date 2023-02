LUNA JE PROŠLA NAJGORE OD SVIH! Anabela prokomentarisala ljubavni trougao iz Zadruge - Stići će ih KAZNA!

Anabela Atijas se osvrnula na ljubavnu dramu u aktuelnoj Zadruzi i situaciju u kojoj se našla Luna zbog veze s oženjenim Slobom.

Situaciju u Zadruzi koja se mjesecima komentariše, odnosno priču oko ljubavnog trougla i "zabranjenih ljubavi", prokomentarisala je i Anabela Atijas, koja se jednom našla u sličnoj situaciji zbog ćerke Lune koja se u Zadruzi 1 zaljubila u tada oženjenog Slobu Radanovića i zbog toga se našla na stubu srama i osuda javnosti.

"Kako gledaš na Anu i Zvezdana, na čijoj si strani?", pitao je voditelj pjevačicu u emisiji "Zvezde Granda - Specijal".

"Nisam pratila do njenog ulaska, zanimalo me je to, povuklo me je. To su priče koje privlače pažnju. Djelovala mi je kao žena koja se držala dobro, sad čujem da je popustila malo. Mi smo ljudi od krvi i mesa, razumljivo je", rekla je Anabela, a voditelj je konstatovao da je i ona gledala sličnu situaciju sa svojim djetetom, Lunom Đogani, kada je voljela oženjenog čovjeka u Zadruzi 1.

"Ja sam bila protivnik toga, pokušala sam da to zaustavimo, kad sam vidjela da ne može, prigrlila sam je. Meni je najvažnije da je to njena daleka prošlost, ona sad ima svoju porodicu i sreću. Reći ću ovo, ne može da se poredi udar na Lunu, ni na jednu djevojku nije bio takav udar. Gledali smo kasnije mnogo djevojaka, nije im se toliko zamjeralo. Postoje ljudi koje će stići kazna. Mnogi su se ogriješili, ali što se nas tiče, sve je oprošteno", poručila je pjevačica, koja je zbog ćerke svojevremeno ušla i u Zadrugu, a sada imaju odličan odnos.