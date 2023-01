Bračni par Luna Đogani i Marko Miljković ne kriju da žele proširenje porodice, ali otkrivaju i koje poslovne planove imaju u 2023.

Izvor: Instagram/luna_djogani

Luna Đogani i Marko Miljković jedni su od retkih parova iz rijalitija koji su završili u braku i odlično se slažu, a takođe su i ponosni roditelji ćerkice koja im je unela sreću i radost u porodicu. Iako se prošle godine nisu ponovo ostvarili kao roditelji, jer je Luna izgubila bebu, posle teškog perioda ne odustaju od proširenja porodice i priznaju da im je to najveća želja u 2023.

"Iskreno, radovali smo se jako toj drugoj trudnoći, želeli smo da dobijemo drugo dete, ali opet kažem - mladi smo, zdravi smo, pravi, biće dece, nije nam sada bilo suđeno. Bog će dati da to bude sledeće godine, to je neka naša željica. Želimo da budemo što bolji ljudi, supružnici i roditelji, da smo što uspešniji i da smo zdravi", izjavila je Luna, a s njom se složio i Marko. Otkrio je i da li bi više voleo da dobiju dečaka ili devojčicu: "Iskren da budem, voleo bih da to bude sin, ali ako bude ćerkica volećemo je, samo je bitno da bude živo i zdravo".

Vidi opis IMAJU JEDNU NAJVEĆU ŽELJU - POSLE DRAME I SUZA PROGOVORILI O PRINOVI: Luna i Marko ogolili dušu, planiraju i NOVI BIZNIS Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/luna_djogani Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Instagram/luna_djogani/screenshot Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Kurir/Zorana Jevtić Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Instagram/lunadjogani Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: YouTube/Sikter Tube/screenshot Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Instagram/marko.miljkovic/printscreen Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: YouTube/Sikter Tube Br. slika: 9 9 / 9 AD

Luna i Marko su poručili i da bi voleli da imaju petočlanu porodicu, odnosno troje dece, a našalili su se da to dolazi u obzir jedino "ako ostanu normalni posle drugog", budući da smatraju da nije lako odgajati decu. Iako odlično zarađuju, imaju velike planove za godinu koja je tek počela i za proširenje biznisa: "Voleli bismo da imamo više vremena da se posvetimo sređivanju i radovima na našem placu, pa ko zna, možda napravimo neke apartmane, a u svakom slučaju će to biti naša mala oaza mira van Beograda u kojoj ćemo uživati. Krivo mi je što nismo to realizovali ove godine, nadam se da će do one tamo biti. Nikad se kod nas ne zna, razmišljamo u tom smeru, ako može da se izda i sebe da izdržava što da ne".

Luna je otkrila i u kakvim su odnosima njena majka Anabela i otac Gagi, koji su već dugo razvedeni: "Ne slažu se! Nekada je bolje u životu nemati odnos, nego ga imati po svaku cenu i da bude tenzija i negativna energija. Mi njih dvoje ne spajamo još uvek, svako od njih ima svoj život. Nema tu mržnje, zle krvi, ali su odlučili da nemaju nikakav spoj".