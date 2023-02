"LAĆA JE IMAO PROBLEM SA OPIJATIMA, DAVALA SAM MU PARE UNAPRED": Šok objava Jelene Karleuše - otkrila detalje skandala

Pevačica Jelena Karleuša se oglasila na društvenoj mreži kako bi otkrila detalje sukoba sa pokojnim Milanom Laćom Radulovićem

Jelena Karleuša i pokojni kompozitor Milan Laća Radulović, nekoliko meseci pred njegovu iznenadnu smrt, razmenili su niz uvreda na društvenim mrežama. Pokojni kompozitor je tada na Tviter objavio pesme koje je Karleuša trebalo da snimi za novi album, nakon čega je izbio skandal.

Par se ubrzo i pomirio, a onda je usledela tragedija i Laćino beživotno telo je pronađeno na ulicama Izraela. Jelena se ubrzo oglasila na društvenoj mreži Instagram i otkrila da se nakon skandala s pesmama pomirila s Laćom, i podelila s pratiocima njihovu SMS prepisku.

Sada se ponovo oglasila na ovoj društvenoj mreži i otkrila detalje svađe, ali i iznela tvrdnju da je pokojni Radulović "imao problem sa opijatima". Njen post u kojem tvrdi da joj je Laća radio iza leđa, i da je pesme koje je ona kupila od njega, prodavao i drugim pevačima prenosimo u celosti:

"Imam potrebu da podelim sa mojim fanovima ali i sa medijima neke informacije vezane za ovi album ali i za saradnike. Kao što znate, na mom albumu je nekoliko tekstova napisao i pokojni Milan Laća Radulović. Te tekstove koje je uradio za moje kompozicije ja sam uredno njemu unapred platila. Nažalost, Laća je u fazi života, imao veliki životni problem, a to je zloupotreba opijata. U takvom stanju on me je puno puta molio da mu dajem novac unapred, za budući rad, koji se na njegovu žalost nije desio.I ja sam mu novac nesebično davala što moji saradnici mogu da potvrde. Kada je pritisak postao veliki, kada sam odlučila da za njegovo dobro ne želim da dajem novac koji će trošiti na opijate, Laća je počeo da mi preti objavljivanjem tih tekstova što je na kraju počeo da čini u stanju rastrojstva, pa mi se kasnije i izvinjavao - što znate. Zašto ovo pišem? Laća nije samo to uradio, on je u isto vreme, iste tekstove koje je pisao za mene i koje sam, ponavljam, ja uredno kupila, odlučio da proda drugim pevačima. Znači, moje plaćene tekstove je prodavao drugim pevačima i uzimao novac iako je znao da ih je napisao za mene, na moje kompozicije i da je za to isplaćenu celosti. Novac mu je bio preko potreban jer je narkomanija najveće zlo, veće od svake bolesti i muke. Znači, ne samo da me je ucenjivao, pretio, objavljivao moje plaćene tekstove, nego ih je ponovno prodavao i tako obmanjivao sve. Jedan od tekstova koji su pisani za moj album,koje sam ja platila i koji pripadaju meni je i tekst koji je završen 15. decembra 2021 godine. Pesma se zove 'Koka'. Zbog informacije da je Laća uradio, to što je uradio, ta pesma je skinuta sa albuma i namenjena je drugom. Na moju sreću, na albumu su ostale samo dve pesme i refren treće koju je Laća pisao. Deo jedne je objavio na Tviteru, ostatak se sačuvao i biće učvršćen na album. Kao vlasnik teksta 'Koka', ja ga u sledeće storiju sa sve datumom objavljujem i poklanjam jer sam vlasnik", napisala je Jelena u objavi na Instagramu.

