"BEŽIM OD SMRTI, KOFERI POSTAJU TEŠKI" - Laćine reči napisane pre samo mesec dana LEDE KRV: "Nema je više da me spakuje"

Milan Laća Radulović, sin pokojne Marine Tucaković i Aleksandra Radulovića Fute, sahranjen je na Novom groblju u porodičnoj grobnici, gde počivaju njegova majka i brat Miloš.

Sina pokojne Marine Tucaković, Milana Laću Radulovića su na večni počinak ispratili brojni prijatelji, članovi porodice i kolege, a neki od njih nisu mogli da suzdrže suze u bolnom trenutku. Laćino telo je pronađeno 13. decembra u Izraelu gde je bio sa prijateljima na odmor. Imao je samo 36 godina kada je preminuo.

Tekstopisac je neposredno pred smrt napisao feljton pod nazivom "Klinika" za Alo, u kojima je pisao o bolesti svoje majke. Između ostalog, Laća je otkrio da se s gubitkom majke nosio tako što je išao na duga putovanja.

"Počeo sam da putujem da bih pobegao od realnosti u kojoj više nema nje. Sve postaje obesmišljeno njenim odsustvom. Kad god mi svet postane bljutav, spakujem kofere i put pod noge. Bežim od smrti i još se nisam vratio", napisao je Laća, kom je smrt majke u potpunosti promenila život - "Sačekala je da se vratim i onda se predala. Tada mi je uputila onaj pogled, poslednji, pre nego što smo se zauvek rastali. Pogled - a šta sad?"

"Prošlo je godinu i više od mesec dana otkako me taj pogled ne napušta i ja se i dalje pitam - a šta sad? Za tih godinu dana putovanja, odnosno bežanja od odgovora na to pitanje, bilo je dosta odlazaka: Stokholm, Tel Aviv, Jerusalim, Divčibare, Fruška gora, Sarajevo… Destinacija će uvek biti, ali polako postajem umoran od toga. Koferi postaju teški, a nje nema da me spakuje...", napisao je pre samo mesec dana Milan Radulović Laća.

