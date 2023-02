PROPUSTIĆU 1.000.000 VOLTI KROZ TIJELO, CIPELE ĆE SE ISTOPITI! Biba Struja spreman za novi Ginisov rekord, svi u šoku!

Biba Struja dva puta se upisao u Ginisovu knjigu rekorda, a sada je otkrio da je spreman da to uradi i treći put i to tako što će kroz tijelo propustiti 1.000.000 volti!

Izvor: Kurir TV printscreen

Požarevljanin Slaviša Pajkić, zvani Biba Struja, dvostruki Ginisov rekorder sposoban je da provodi struju i svjesno je kontroliše. Zbog moći koju je slučajno otkrio kao tinejdžer, Biba čitav život eksperimentiše sa strujom i dokazuje sebi i drugima svoje sposobnosti.

On se upisao u Ginisa 1983. godine tako što je kroz tijelo propustio struju jačine 20.000 volti, a 2003. godine zagrijao je vodu na 97 stepeni za minut i 37 sekundi. Biba Struja uključio se u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji, gdje je otkrio do detalja kako je postao to što jeste.

"Na internetu i po televizijama u zemlji i svijetu ima različitih komentara, ali ja sam tu i hoću da kažem istinu. Prvi kontakt sa strujom je bio 220 volti. Tada sam učio zanat kao bravar. Mog kolegu je tada udarila struja i rekao mi je da pazim. Ja sam tada uhvatio, ali se ništa nije desilo. Onda sam time i želio da idem sve više i više i sebi saznam granicu. Prvi rekord pada u Njemačkoj sa 20.000 volti", rekao je Biba Struja i dodao:

"Drugi je u Švedskoj kada sam jednu posudu vode zagrijao na 97 stepeni. Htio sam da napravim treći rekord u Turskoj za najbrži roštilj odnosno da ispečem viršlu. Niko nije brži od mene u tome. Tražio sam da se 1.000 ljudi uhvati za ruke i da napravimo kolo struje. Jer ja imam potpunu kontrolu i da svi tu struju osjete jednako. Ni to mi nisu dali jer ne daju eksperimente sa ljudima. Popravio sam svoj drugi rekord i zagrijao vodu za minut i 20 sekundi".

Biba struja je otkrio i šta mu je sljedeći cilj - "Međutim, sada hoću kao posljednji rekord da propustim milion volti. Munju ću propustiti kroz tijelo, a cipele će se istopiti. Da vidim kada će da se rodi veći".

On je otkrio i zašto se razlikuje od običnih ljudi - "Što više starim ja imam sve veću otpornost. Razlikujem se od vas običnih ljudi. Ja se ne znojim i koža je jako suva i predstavljam jedan dobar izolator. Međutim, kako sam ja provodnik kada hoću, e tu nauka nema odgovara".