"POKUŠALI SU DA ME UDAVE U BAZENU": Šok ispovest pevačice iz Pinkovih zvezdica - Gađanje kamenjem nije ništa za ovo!

Učesnica takmičenja "Pinkovih zvezdica" i učesnica dečije "Evrovizije" 2017. godine, pevačica Lena Stamenković, otkrila je da je i sama prošla kroz pakao vršnjačkog nasilja

Izvor: Instagram/lenastamenkovic0

Nekadašnja Pinkova zvezdica Lena Stamenković, otkrila je da joj je najteže pala situacija kada su, prema njenim navodima, vršnjaci pokušali da je udave u bazenu.

"Prozivke, ogovaranja, čak i gađanje kamenjem mnogo male stvari u odnosu na ono što se izdešavalo. Tada ti nekako proradi neki kliker u mozgu da moraš da preživiš i ovo", rekla je Lena Stamenković i dodala:

"Imala sam jednu situaciju za koju malo ko zna, mene su pokušali da udave u bazenu i to je "normalno". Deca, ne znam šta je u pitanju, ja to ne uzimam za zlo, to su deca. I bez obzira na sve mozak ti tada radi jako brzo", otkrila je Lena za Kurir.

Izvor: Instagram/lenastamenkovic0