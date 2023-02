DEČKO SARE JO ISPALIO MILICU PAVLOVIĆ? Doživjela veliki stres, a ovako se snašla u zadnji čas - Detalji DRAME u Areni!

Milica Pavlović je samo dan nakon nastupa istakla da sa njenim nastupom nije sve bilo baš kako je planirano.

Izvor: Kurir/Nenad Kostić/Instagram/screenshot/sarajoofficial

Pjevačica Milica Pavlović raspametila je kada se na dodjeli MAC nagrada pojavila u stajlingu od 3.000 eura i kući odnijela nagradu za album godine, a on njenom nastupu će se dugo pričati. Iako su fanovi bili oduševljeni njenim performansom, posle kojeg je otkrila da će njen novi album imati naziv "Kučketina", sama Milica je nakon manifestacije na svom Instagramu istakla da ništa u vezi s pripremom ovog nastupa nije funkcionisalo kako treba i da je zbog cjelokupne drame doživjela veliki stres.

Kako prenosi "Kurir", Milica iz poštovanja prema organizatorima nije otkrila sve detalje drame u Areni, koja je počela dosta ranije nego i sama dodela priznanja. Jedan od onih koji je "zaslužan" za Pavlovićkino nezadovoljstvo bio je navodno i dečko pjevačice Sare Jo Žiga Sotlar, plesač i koreograf iz Slovenije. On se prema Milici navodno ponio krajnje neprofesionalno, pa je, kako njen nastup, koji je mjesecima najavljivala, ne bi bio doveden u pitanje, uzela stvar u svoje ruke i sama angažovala koreografa i plesače iz Zagreba o svom trošku.

"Milica je surovi profesionalac. Ona ništa ne prepušta slučaju, pa je tako bilo i ovog puta, kada je u pitanju nastup na MAC manifestaciji. Kao jedna od najvećih zvijezda obje večeri, svojim fanovima, ali i svima u Areni i pored malih ekrana, htela je spektakularnim nastupom da se oduži za nagradu koju je dobila, ali i da otkrije naziv novog albuma. Pošto je poslednjih mjeseci pretrpana obavezama oko nastupa, snimanja novih pjesama i pripreme velikog solističkog koncerta 'Kraljica juga' u Nišu, ona je odmah nakon što je dobila poziv od organizatora htjela da počne sa pripremom koreografija za svoj nastup u Areni. Za pripremu koreografija bio je zadužen Žiga Sotlar, dečko Sare Jo, koja je i sama nastupala na pomenutom događaju. Čim je sa svojim timom odlučila koje će pesme izvijesti, Milica je kontaktirala sa slovenačkim plesačem kako bi na vrijeme razmislio i poslao joj ideje i predloge za nastup. Međutim, Žiga se uopšte nije javljao Milici, niti je odgovarao na brojne mejlove koje mu je slala kako bi vidjela kakve ideje je on imao i kada će početi sa probama", ispričao je izvor za pomenuti list i dodao:

"Kada je shvatila da se vrijeme do nastupa jako približilo i da više ne može da se osloni na Sotlara, koji se prema njoj pokazao krajnje neprofesionalno, Milica je odmah uzela stvar u svoje ruke i angažovala njen tim igrača iz Zagreba, s kojima je sarađivala na prethodnom albumu, ali i na pripremama za koncert u Nišu. Njoj nije bilo teško da, pored svega, redovno odlazi i u Zagreb kako bi s njima uvježbala naporne koreografije za nastup i kako bi sve sama organizovala. Sve ovo ju je koštalo najmanje 20.000 eura, ali nije žalila sredstva.Mnogi pjevači su komentarisali i tokom same dodjele nagrada da je Žiga ovo možda i namjerno uradio kako se u javnosti ne bi pričalo da je Milica imala bolji nastup od njegove djevojke Sare Jo, kojoj se on najviše posvetio, što je negde i očekivano. Ipak, i pored svih problema, Pavlovićeva se zainatila i sve je stoički izdržala, pa je njen nastup najviše šerovan na društvenim mrežama".

Niko od glavnih aktera ove priče se još nije oglašavao za medije ovim povodom, a Milica je dan nakon završetka MAC festivala svojim pratiocima otkrila s kakvim se problemima suočavala i kako joj ništa oko pripreme nastupa nije išlo po planu.

"Moram da podvučem jednu jako važnu stvar - preponosna sam na svoj tim i na ljude koji zajedno sa mnom rade na svemu što dođe do vas! Nevjerovatni su i sinoć su mi pokazali da i u najstresnijim situacijama umiju da funkcionišu kao da je sve u najboljem redu i daju svoj maksimum. Mislim da sam birala najbolje ljude da stoje uz mene i kada sve krene po zlu, kao što je to bilo prethodne noći. A bilo je stvarno svega. I ne mogu sve da ispišem u jednom postu. Od minimalno vremena da se spremim za nastup, pogrešnih informacija i tajminga do toga da sam mislila da ću u jednom momentu zajedno sa onim plaštom sa tri metra visine završiti na podu Arene, preko otvorenih rana, katane koja se sve vrijeme tresla, pa su me na sve to dočekali i izgorjeli kadrovi nastupa u prenosu. Zapravo, ništa nije funkcionisalo po planu. Iako smo kompletna ekipa i ja dali sve od sebe da sve bude kako smo planirali, radili, vježbali i kako ste vi navikli kada sam ja u pitanju, jer imala samo samo jedan cilj - veliku želju da vam na najspektakularniji način najavim novi album 'Kučketina'. Kad sumiram sve što se dešavalo u prethodna 24 sata, djeluje mi da sam uspjela jer, na kraju, preživjela sam sve. Zar ne?", napisala je Milica u objavi.

Pogledajte kako je Milica to veče zasijala pred kamerama: