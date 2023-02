TRUDNA 34 NEDELJE, SA STOMAKOM DO ZUBA: Rađenova supruga u uskoj haljini broji sitno do porođaja i blista od sreće!

Supruga Nikole Rađena, Milica, trebalo bi da se porodi u martu, a ona i proslavljeni vaterpolista Nikola Rađen će dobiti sina.

Nakon što su se tajno venčali u Beogradu, Milica i Nikola Rađen broje sitno do trenutka kada će postati roditelji, a proslavljeni vaterpolista će nakon dve ćerke koje ima sa bivšom suprugom Anom Kokić dobiti sina.

Milica često na društvenim mrežama pokazuje kako teče njena trudnoća, s obzirom na to da će prvi put postati majka. Objavila je selfi na kojem pozira u uskoj haljini i stomak joj je do zuba, a trudna je 34 nedelje. Sina će dobiti u martu, tako da par broji sitno do ovog trenutka.

"Zaista mi nisu važne stvari poput nemogućnosti nošenja i zakopčavanja farmerkica, kilogrami viška, osećaj da ćeš svakog momenta da pukneš, utiska da si kao nasukani kit od nekoliko tona, veličine stopala koja su odjednom dva broja veća, nemogućnost da od veličine stomaka vidiš brojkice na vagi (što je dobro), a ni rečenica koju čujem svaki dan jedno 300 puta - 'Au, čoveče, koliki ti je stomak, pa kad ćeš već jednom da se porodiš?!'... Ne - to je nevažno, jer sve to prođe i ode, na to i zaboraviš, ili još bolje, bude ti komično jednog dana. Nije važno, jer dobijas najlepšu životnu ulogu - ulogu MAJKE. Nije važno, jer sam najsrećnija žena na svetu zato što ću uskoro ljubiti none koje me šutiraju 24/7 kao da već uveliko plivaju sve plivačke stilove uz tatu i savladavaju neke G6 akcije/kombinacije dodavanja lopte, koje ja verovatno nikad neću razumeti i skontati (nadam se da će povući na tatu, jer sam ja sa sportom na 'vi')... Mali moj prinče, jedva čekam da te upoznam!", napisala je Milica nedavno na Instagramu.

Nikola Rađen i Milica Ristić obavili su građansko venčanje 28. decembra prošle godine u jednom prestižnom restoranu u Beogradu, a slavili su s porodicom i prijateljima.

