NIKO NIJE MOGAO DA MU IZGOVORI IME, PA GA JE PROMENIO! Evo kako se Beki Bekić zaista zove i ko je kumovao toj ideji!

Beki Bekić se na sceni pojavio osamdesetih godina i sve oduševio, ali retko ko je mogao da mu izgovori ime, pa je odlučio da ga promeni.

Izvor: Youtube/Beki Bekić Privatno

Pevač Beki Bekić poznat je po specifičnom osmehu i tokom devedesetih je bio veoma popularan, a sada se ne pojavljuje često u medijima. Nedavno je gostovao u jednoj emisiji gde je umalo došlo do prepirke sa koleginicom Biljanom Jevtić i to zbog pevačicinog velikog hita.

On je svima otkrio i kako je za ćerkino venčanje saznao samo dan ranije, a ono što mnogi ne znaju jeste da se Beki Bekić zapravo ne zove tako - njegovo pravo ime je Behljulj Behljulji. Pevač je nedavno za domaće medije otkrio kako se dogodila promena i ko je kumovao ideji da se izabere prezime po kome ga pamti cela bivša Jugoslavija.

"Dragan Aleksandrić i ja samo sedeli i pošto sam se ja sa singl pločom prvom pojavio sa mojim imenom Behljulj, tad sam ukapirao da ljudi ne mogu da izgovore moje ime, vrlo teško. Kod nas je interesantno ime, jer ljulj znači cvet, a beh znači behar. Od malena su me zvali Beki, mama i u školi su me zvali tako i Dragan je mislio da bude samo Beki, a ja sam hteo da dodamo i prezime, jer su se u to vreme pojavljivali samo nadimci", rekao je on i dodao:

"Stalno sam dolazio kod njega kući, njegova žena Slavica me je obožavala i vraćala se sa pijace jedan dan i vidi mene i kaže: 'Jao, moj Bekić stigao', i ja pitam Dragana: 'Je l' si čuo šta je rekla?', kaže on: 'Ne, ne, šta?' i ona je ponovila, i ja kažem: 'Dragane, neka tako bude prezime'. To je bilo 1984, 1985. godine, stvarali smo firmu, nisam promenio identitet time što sam promenio ime, ostao sam isti, kao mnogi pevači koji su menjali imena. Beograd me je prihvatio dobro, muzika uvek pobeđuje", otkrio je Beki u jednoj emisiji.

Beki Bekić se trudi da privatan život drži daleko od očiju javnosti, a u dugogodišnjem je braku sa suprugom Nadom s kojom ima ćerku Emiliju, koju je tek nedavno predstavio javnosti: