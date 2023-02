NAJIMUĆNIJI PENZONER U SRBIJI! JAHTA, STANOVI, LUKS VILA, KOLA... NEMA ŠTA NEMA, NA OVO SAŠA POPOVIĆ TROŠI MILIONE!

Saša Popović iza sebe ima uspješnu karijeru i važi za jednog od najmoćnijih i najbogatijih ljudi u svijetu šoubiznisa.

Nekadašnji direktor Granda, Saša Popović koji se može pohvali time da je otvorio put mnogim mladim pjevačima kroz takmičenje "Zvezde Granda", kada je odlučio da proda "Grand" produkciju, koju je osnovao sa kumom i koleginicom Lepom Brenom, nije se libio da troši svoje milione, koje je zaradio što od toga, što od drugih poslova.

Popović posjeduje jahtu koja je usidrena na Hrvatskom primorju, kao i luksuznu nekretninu u Opatiji koja vrijedi skoro pola miliona evra. Takođe, njegov vozni park obiluje skupocjenim četvorotočkašima, koji se kreću i do 180.000 evra, koliko košta njegov BMW I8.

"Uopšte ne žalim novac na takve stvari, volim da imam skupe i dobre automobile. A jahtu znam da vozim i iz tog razloga sam je i pazario", rekao je Popović svojevremeno. Kako se navodi, voli da skuplja i ručne satove, a samo za jedan je navodno iskeširao 50.000 evra.

Njegov dom na Bežanijskoj kosi važi za jedan od najskupljih u Beogradu, a u njemu živi sa suprugom Suzanom i uredili su ga baš po svojoj mjeri. Pjevač je počeo da ulaže i u nekretnine, pa je tako sa svojim partnerima počeo izgradnju kompleksa stanova na Bežanijskoj kosi, koje će mu prodavati Viki Miljković, a samo za jedna dan prodali su 50 stanova!

Kada je je riječ o njegovim mjesečnim prihodima, Popović osim plate dobija i penziju. On je od 1. novembra 2019. godine u penziji, ali i dalje radi kao honorarac, i to vjerovatno najplaćeniji u Srbiji, s obzirom na to da i dalje prihoduje zahvaljujući svom angažmanu u takmičenju "Zvezde Granda". Pričajući o svojoj supruzi Suzani Jovanović, kojoj je finansirao album za koji je kako se pisalo iskeširao 100.000 evra, Popović je poručio:

"Ja sam od penzije sve ovo uspio da insfinansiram. Moram da pozdravim glavnog sponzora, pozdravljam Sašu Popovića, samog sebe", rekao je Saša na promociji Suzaninog albuma i dodao: "Moja penzija je 700 evra. 140 penzija sam uložio u sve ovo", rekao je Popović, što znači da je album koštao skoro 11.500.000 dinara, odnosno 98.000 evra.

Saša, kao ni njegova supruga Suzana, ne vole da se hvale svojim bogatstvom. Pjevačica je jednom prilikom ispričala da joj se zbog priča oko toga desilo da ih opljačkaju, zbog čega još uvijek ima traume.

"Priče o našem bogatstvu su nam oduvijek pravile problem. Zbog cifara koje su se provlačile kroz javnost opljačkani smo prije nekoliko godina, a ja još uvijek vučem traume zbog tog događaja. Nikada nismo isticali luksuz ili voljeli da se hvalimo. Vodimo sasvim normalan život, a sve što smo napravili napravili smo svojim radom i trudom. Opasno je pričati o bogatstvu i milionima onda kada imate djecu", ispričala je ona svojevremeno.

Estradni mag, koji je proslavio mnoge domaće zvezde, nedavno je morao da ide na operaciju od koje su uspješno oporavio, a jednom prilikom je otkrio i kako je zbog Dafine Milanović izgubio milione maraka. Nakon bankrota završio je u iznajmljenoj garsonjeri od 17 kvadrata.