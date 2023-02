SA DEKOM OD 80 GODINA JE BILO NAJBOLJE! Najpoznatija plavuša šokirala: Najčudnije iskustvo koje nikada nisam zaboravila!

Pamela Anderson napisala je memoare "Love, Pamela" (S ljubavlju, Pamela) koji su objavljeni 31. januara, a detalji iz njenog života su mnoge šokirali.

Izvor: YouTube/Movieclips

Glumica, najpoznatija plavuša i nekadašnja "zečica", Pamela Anderson dala je intiman uvid u svoj život. Ona je u memoarima pisala o neuspelim ljubavima, skandaloznim detaljima u čuvenoj Plejboj vili, otkrila kako je slavnog glumca uhvatila u "trojci", ali i kako mu je pomogla da "završi posao". Zvezda serije "Čuvari plaže" opisala je i užasno s*ksualno zlostavljanje koje je pretrpela u detinjstvu i priznala da je pokušala da ubije svoju dadilju.

Između ostalog Pamela je pisala i svom najsenzualnijem erotskom iskustvo - plesu sa muškarcem od 80 godina. Proslavljena glumica otkrila je da jeste uživala u tome što je bukvalno non-stop imala intimne odnose sa bivšim mužem Tomijem Lijem, ali da je iskustvo koje ju je oborilo sa nogu zapravo mnogo prostije - bio je to tango sa muškarcem mnogo starijim od nje.

Pamela je ispričala da je nežan i čvrst način na koji je igrala tango sa ovim čovekom bio "najčulnije iskustvo koje je ikada doživela". Ona je dodala da se taj susret dogodio u njenim dvadesetima, tokom boravka u Buenos Ajresu u Argentinu, a istakla je i da osećaj da je vodi pravi muškarac nikada nije osetila osim tada - "To me je promenilo i nikada to nisam zaboravila", napisala je Pamela.

Pamela se udavala pet puta, od čega je dva puta bilo za istog muškarca - pokeraša Rika Solomona, a u knjizi je istakla da je do njenih brzih brakova došlo usled uverenja da je sigurno zaljubljena u nekog ako želi da ima s*ks sa njim. Ona je u memoarima istakla i da je jedino njen brak sa Lijem bio brak iz ljubavi, priznavši pritom da su proveli sate i sate u spavaćoj sobi nakon što su se venčali.

Otkrila je da su imali odnose čak i dok je bila hospitalizovana kada joj je pukla cista na jajnicima, a na ruci joj bila prikačena kanila. U isto vreme kad i knjiga izašao je i novi Netflix dokumentarac o Pamelinom životu "Pamela: A Love Story", a zanosna plavuša je crvenom haljinom i najskupljim nakitom sve raspametila na premijeri: