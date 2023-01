ODBIJEN ZAHTJEV UBICE ŠABANA ŠAULIĆA! Tražio da mu se ponovo smanji kazna, sud donio odluku - Ide na ROBIJU!

Njemački sud je odbacio reviziju presude koju je zatražio njemački građanin Alsin Levent, nakon što je osuđen krivim za saobraćajnu nesreću u kojoj je život izgubio pjevač Šaban Šaulić.

Kako se navodi, sudije su ustanovile da u presudi nije pogrešno primijenjeno materijalno pravo, čime je ona postala pravosnažna i osuđeni će morati da provede tri godine iza rešetaka.

Legendarni pjevač Šaban Šaulić izgubio je život 17. februara 2019. godine u teškoj saobraćajnoj nesreći u Njemačkoj. Alsin Levent koji je kriv za smrt dva ljudska života - kralja narodne muzike i njegovog prijatelja Mirsada Kerića, dok je treći čovjek koji je bio u kolima ostao invalid, prvobitno je osuđen na tri godine i tri mjeseca zatvora zbog dvostrukog ubistva iz nehata. Međutim, u oktobru prošle godine njemu je kazna smanjena za tri mjeseca, a porodica Šaulić je bila razočarana i pored toga što su smatrali da je prvobitna kazna bila mala.

"Nama je advokat prije suđenja rekao da je pet godina kazne plafon, dobiće najvjerovatnije oko četiri godine, na kraju je bilo tri godine i tri mjeseca. Šok je bio za nas, to je malo. To je čovjek koji nema nikakvo kajanje, pokazuje odbojnost ka tom događaju, sve vrijeme gleda u pod i ćuti. Napravio je nekih pet krivičnih radnji prije nego što je došlo do sudara. On je ukrao auto, vozio je bez vozačke dozvole, bio je pijan, drogiran i vozio je duplo većom brzinom od dozvoljene", rekla je Goca u oktobru prošle godine i dodala:

"Oni su smatrali da je tri godine i tri mjeseca dovoljno. Nama je to bilo strašno kao porodici. Ne postoje sad godine da bi mogli da ga osude da bismo mi bili zadovoljni. Ali, tri porodice su uništene, to je bijedno i malo, ti ljudski životi su devalvirani. Ne znam da li to ima veze sa time što je on njemački državljanin, neću sad da prejudiciram, ali vjerovatno negdje sve to postoji. Ali je djelo je učinjeno. Onda smo se mi žalili, tražili da se preinači u ubistvo sa predumišljajem što su odbili. Žalbeni sud u Bilefeldu je donio odluku zbog protoka vremena i zbog pokazanog njegovog kajanja. Ne znam gdje je to pokazao. Oni su mu smanjili kaznu za tri mjeseca".