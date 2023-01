OPERISAO TUMOR NA MOZGU IZMEĐU PREDSTAVA, NIKOME NIJE REKAO: Voja Brajović prošao kroz pakao i odmah se vratio pozorištu

Slavni glumac Voja Brajović se herojski poneo pre dvadeset godina nakon saznanja da ima tumor na mozgu i da ga čeka operacija.

Izvor: Mondo - Petar Stojanović

Glumac Voja Brajović suočio se sa opakom bolešću pre dvadeset godina i herojski podneo operaciju nakon koje se odmah vratio daskama koje život znače. U pitanju je bio tumor na mozgu i borba je bila jedina opcija. Brajović je 20. decembra igrao predstavu, a dan kasnije već bio na operaciji, prenosili su tada mediji.

Brajovićeva najteža bitka počela je kada je glumac osetio da mu povremeno trne ruka. Prvo je to ignorisao smatrajući da je reč o premoru ili kakvom drugom bezazlenom simptomu preterane posvećenosti poslu. Međutim, pošto se bol javljao sve češće, Vojislav je odlučio da se ipak obrati lekaru. Lekari su mu saopštili da ima tumor na mozgu, što je za njega bio težak udarac. Olakšavajuća okolnost bila je činjenica da je bolest, praktično, u začetku, te da ne pokazuje znake ozbiljne progresije.

Prema mišljenju stručnjaka, jedna hirurška intervencija bila je dovoljna za potpuno izlečenje. Slavni glumac rešio je da iskoristi prvu pauzu između brojnih predstava u kojima je igrao kako bi se podvrgao preporučenoj terapiji. Operacija je uspela, a o ovome nije želeo da priča ikome i opterećuje bilo koga, ali kolege i prijatelji su saznali da se nešto dešava.

Ubrzo je bio otpušten iz bolnice, a pre nego što je izašao posavetovao se sa lekarom, koji je u mladosti trenirao boks.

"Mogu li nazad u ring, Jokso?", pitao ga je, a on mu na to odgovorio: "Samo ti šibaj, Vojo, i ne osvrći se". Dobio je zeleno svetlo i već narednih dana se vratio predstavama koje su bile na bioskopskom repertoaru. Ni bolovanje ni odmor, ništa mu nije bilo potrebno, samo da se vrati u pozorište i da se vrati glumi, jer mu je to bila najbolja terapija.