U MOM STRIPTIZ KLUBU POSTOJE RIGOROZNA PRAVILA! Branka otkrila šta nikako ne dozvoljava - Jedna devojka je to pokušala!

Najpoznatija srpska striptizeta Branka Milijančević, poznatija kao Branka Blek Rouz, otkrila je kako je počela da se bavi ovim poslom, ali i šta nikako ne dozvoljava u svom klubu.

Izvor: Kurir televizija

Branka Blek Rouz godinama unazad se bavi striptizom. Oduvek je bila uspešna u svom poslu, a svoj zanat je iskoristila i snimila film o sebi. Ponosna je majka, a jednom prilikom je otkrila da je celo odeljenje njenog sina došlo da prati njen nastup. Dodeljen joj je i Oskar za kraljicu srpskog striptizeta. Branka od striptiza nikada nije odustala, te je danas uspešna biznismenka i vlasnica poznatog striptiz bara u prestonici.

Pre bavljenja striptizom radila je kao prodavačica garderobe na Novom Beogradu, radila je i u pekari i mesari, a jednom prilikom je otkrila koja poznata pevačica je izvodila striptiz kod nje u klubu. Sada je u svom velikom intervjuu ispričala kako je počela da se bavi ovim poslom, kao i da niko to nije očekivao od nje jer je bila dete za primer.

"Ja sam se razvela pre toga, stigla sam i da se razvedem i da sa drugim nevenčanim suprugom rodim drugog sina. To je bilo iz braka u brak. Za sve je bio šok kako je Branka odjednom počela da se bavi striptizom jer sam ja bila dete za primer, sve se to desilo slučajno. Tada su ljudi imali velike predrasude o striptizu. To je bio šok", prisetila se Branka i istakla da su tada postojale velike predrasude da je striptiz usko vezan za prostituciju.

"Mislila sam da je to prostitucija, jer su tada postojale samo javne kuće. Naravno da toga ima i u striptizu, ali ja se borim protiv toga ceo život. Jedina sam u ovom poslu koja imam klubove. Sve to po Beogradu drže neki sumnjivi likovi sa sumnjivom prošlošću. Neki vlasnici su bili hapšeni zbog podvođenja devojaka", ispričala je Branka u emisiji "Premijera - Vikend - Specijal".

Prostitucija je u njenim klubovima strogo zabranjena, te ukoliko Branka uoči da se neka njena radnica time bavi, ona je odmah otpusti - "Nedavno sam imala radnicu, udata inače, za koju mi je gost rekao da mu je ona obećala da će se videti nkon radnog vremena, ta devojka više ne radi kod mene. To ne dozvoljavam, imam vrlo rigorozna pravila", rekla je ona i otkrila zašto je počela da se bavi ovim poslom:

"Počela sam da se bavim striptizom da bih zaradila novac da obezbedim deci dobar život. To mi je bio motiv, a sada je to postao i porodičan biznis. Moj sin je počeo od šanka, pa je radio i radio da bi došao do toga da postane šef kluba. Ipak sam ja brend i ime. Moja deca rade dva posla", ispričala je Branka Blek Rouz.