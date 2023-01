BILA SAM I MAMA I TATA, I MUŠKO I ŽENSKO, SVE JE ANA BILA: ZVEZDANOVA BIVŠA ŽENA OTRKILA PLAN DOLASKA U ZADRUGU!

Ana Ćurčić otkrila je kako planira da se ponaša prema Zvezdanu Slavniću nakon što ju je javno prevario, a ona ušla u Zadrugu.

Izvor: TV Pink / screenshot

Ana Ćurčić, bivša nevjenčana supruga Zvezdana Slavnića, ušla je sinoć u Zadrugu i suočila se i sa njim i sa njegovom djeovjkom Anđelom Đuričić, te ih "postavila na svoje mjesto", kako komentarišu na društvenim mrežama. Noć je bila burna i skandalozna sve do jutra, a večeras zadrugare očekuju nova vanredna ubacivanja.

Ana je preko noći postala žena o kojoj bruji javnost, a njeno suočvanje sa Zvezdanom i njegovom ljubavnicom čekala je većina. Takmiči se, kao i ostali, za glavnu nagradu, a prije ulaska u rijaliti gostovala je u emisiji "Magazin In", gdje je takođe pričala o odnosu sa Slavnićem, s kojim je provela trinaest godina i za kojeg kaže da mu se nikada neće vratiti nakon najgore izdaje koju joj je priredio.

"Hoću da pokažem ko je on, a ko sam ja, ignorisaću ga.Ja sam imala iluzije, sad se sve rasulo i postalo realnost. Znala sam ja za dosta njegovih mana, imam i ja mana, sve to stoji, ali ja sam pronalazila opravdanje i rješenje. Naravno, pored ljubavi bezgranične, održala me je nada da će se on promijeniti, stati iza svojih postupaka. Podržala sam ga i u Zadruzi, muški sam ga podržala. On je izabrao šta je izabrao, a moje pravo je da pokažem golu istinu", izjavila je Ana, koja trenutno ima podršku svih žena, ali i muškaraca nakon stava koji je zauzela po ulasku u Zadrugu.

"Ja sam bila i mama i tata, i muško i žensko, sve je Ana bila.Mnogo sam se dala, a malo dobila", dodala je Ana Ćurčić o kojoj Zvezdan i dalje priča sve naljepše, pa je u jednom trenutku sinoć rekao i: "Došla je žena koju sam najviše na svijetu volio i koju sam povrijedio".

Njihovo suočavanje u Zadruzi izgledalo je ovako: