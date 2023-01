OGLASILA SE NAKON TUČE SA SESTROM! Godinama se prozivaju, Indi otkrila u kakvim je odnosima sa Editom nakon SKANDALA!

Nakon snimka tuče sestara Aradinović nasred ulice, a koji je dospeo do javnosti oglasila se Indi i otkrila u kakvim je odnosima sa Editom.

Sestre Indi i Edita Aradinović potukle su se nasred ulice, gde su jedna drugu čupale za kosu i gurale. U jednom trenutku Edita je čak bacila sestrin telefon, a potom ju je i snažno gurnula, te je ona pala na pod. Sada se povodom nemilog događaja za medije oglasila Indi.

"Nemam komentar povodom snimka koji je objavljen, sa Editom sam u odličnim odnosima", rekla je Indi za "Informer". O odnosu sestara godinama se spekulisalo u javnosti, a pevačice nikada nisu krile da su dosta puta bile u svađi.

"Svakog meseca se po jednom pobijemo, zavisi kako kad, u zavisnosti od okolnosti", našalila se pevačica i dodala u jednako šaljivom tonu. Ipak, sudeći po njihovoj tuči sada, nije se samo šalila - "Trenutno smo dobre, ali seljanka neće da me odblokira na Instagramu, kaže 'kad zaslužim učiniće to", rekla je Edita nedavno.

Indi je takođe ranije pričala o sukobima sa sestrom - "Meni je zasmetalo što ona nije meni privatno to čestitala i privatno dala komentar. To me je zabolelo i zaista sam morala da odreagujem, kao što je ona stavila na stori, tako sam i ja. Jedino koga imam na svetu je ona, naravno naša majka i otac... Možda je naišao sada neki takav period, ali biće sve to kako treba", objasnila je Indi tada i dodala: "Ja sam starija i ja ću uvek da oprostim i popustim".

Jednom prilikom Indi je javno isprozivala Indi na svom Instagramu - "Zamolila bih svoju lažnu sestru Editu da ne postavlja moj spot na story. Shvatam njenu potrebu da pohvali moj rad, ali njeno mišljenje mi nije bitno sada. Ona zna zašto to pišem. Obzirom da sam blokirana od njene strane na istoj mreži od 2017. godine bez objašnjenja. Smatram da je podrška suvišna i lažna. Vrlo tužno što neko nešto radi, da bi ispoštovao norme biznisa. Kakva si u privatnom, takva budi i u poslovnom svetu", napisala je folkerka svojevremeno.