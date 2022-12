EVO SVA SAM OTEČENA OD KOMENTARA: Stoja posle šok fotki reagovala na tvrdnje da se UNAKAZILA plastičnim operacijama

Stoja Novaković nedavno se našla na meti negativnih komentara zbog slika i snimaka koji su isplivali na društvenim mrežama

Izvor: TikTok/Un_po_di_tutto2

Pevačica Stoja Novaković nedavno se našla na meti negativnih komentara zbog snimka sa nastupa koji se pojavio na društvenim mrežama.

Na snimku Stoja pred velikim brojem obožavatelja, ali umesto na pesmu, svi su obraćali pažnju na njen fizički izgled. Pre nekoliko meseci pevačica je priznala da je u Turskoj uradila nekoliko plastičnih operacija, a na prvim slikama posle intervencija, Stoja je izgledala mlađa nego ikada.

Na pomenutom nastupu joj je lice izgledalo drugačije, zbog čega su na društvenim mrežama osvanuli komentari da se "unakazila". Stoja je sada rekla da se ne obazire na komentare: "Evo sva sam natečena zbog toga. Upšte me to ne pogađa, zato što ja primat ne dajem izgledu nego kvalitetu, mene ljudi takvu i vole i drago mi je zbog toga".

Stoja je reagovala i zbog navoda da narodnjaci propagiraju "blud, opijanje i gole butine", na šta je rekla: "Kažite vi meni kakva je to žena kojoj se ne vidi butka i kakva je to žena kojoj se ne vidi dekolte? Normalno je dok ste mladi da treba da budete seks*pilni, naravno u granicama. Treba imati šarm i to je za mene sasvim normalno u 21. veku . Uvek je bilo minića i sedamdesetih godina pa nikom ništa", rekla je Stoja za Express.

Pogledajte snimak zbog kojeg su svi reagovali: