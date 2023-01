IZOPERISALA SE I LEPA JE, SAD MALO DA SE POZABAVI GLAVOM: Smuvala oženjenog u rijalitiju, pa oplela po Maji Marinković

Luna Đogani dala savet Maji Marinković gostujući u emisiji Ognjena Amidžića

Izvor: Instagram/majaamarinkovic/Facebook/screenshot/Maja Marinković

Nekadašnja učesnica rijalitija Zadruga Luna Đogani, koja je u prvoj sezoni razvela pevača Slobu Radanovića, sada je u skladnom braku s Markom Miljkovićem, s kojim je veza takođe počela ispred Pinkovih kamera, gostovala je u emisiji Ognjena Amidžića gde je komentarisala Maju Marinković.

završavaju fizičkim obračunom, prema Luninom mišljenju, ne bi trebalo više da ulazi u Zadrugu. "Da ne ulazi više u rijaliti nego da se pozabavi svojoj glavom", savetovala je Đoganijeva.

"Da se pozabavi glavom iznutra, dovoljno se promenila spolja, lepa je, sada da poradi više na unutrašnjosti", rekla je Đoganijeva, a potom prokomentarisala učešće svog brata Adama Đoganija: "Dopada mi se, on ne voli da se nameće, ne radi stvari za kadar, to neko naziva dosadom i mračnim likom, on je takav, ne pripada tom haosu".

