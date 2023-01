ALEKSANDRA I ZVEZDAN GODINU DANA BILI U ŠEMI, VARAO ANU SA STARLETOM?! Isplivali skandalozni detalji AFERE prije Zadruge

Starleta tvrdi da su Aleksandra Nikolić i Zvezdan Slavnić godinu dana imali aferu, prvo kombinaciju koja se posle pretvorila u nešto više.

Zvezdan Slavnić je od trenutka ulaska u Zadrugu 6 postao interesantan i gledaocima i učesnicima rijalitija s obzirom na njegovu burnu prošlost, a i podatak da je bivši dečko pokojne Ksenije Pajčin. Sada je u centru pažnje zbog veze sa Anđelom, flertovanja sa Aleksandrom, ali i toga što je njegova bivša supruga koju je prevario odlučila da progovori o svemu pred kamerema, pa otkrila i to da je saznala da joj je bio nevjeran i dok su bili u vanbračnoj zajednici koja je trajala petnaest godina.

Zvezdan je priznao da je Anđela djevojka za brak, a Aleksandra Nikolić za "ono drugo", a ispostavilo se da bivša djevojka Dejana Dragojevića ima takođe burnu prošlost s ovim zadrugarom, kako tvrdi njena prijateljica.

"Zvezdan je lud za Aleks, vidite da ne smije ni da je pogleda, jer se odmah sjeti strasnih momenata koje su imali prije tri godine. Ona je bila klasična gradska klinka, voljela je šmekere, pare i brza kola. On je važio za nezgodnog momka, cijela ta priča, zatvor, narkotici, ubistvo. Kod djevojaka poput Aleks sve je to plus. Ma, vijala ga je gdje je stigla: 'Taj mangup mora da bude moj. On je bio s Ksenijom Pajčin, ona je meni bila idol kad sam bila klinka. Zamisli da budeš s bivšim dečkom Ksenije Pajčin. Pa to je za mene san snova. Moram da ga smuvam, makar za jednu noć', govorila je ona meni tada. Ja sam joj pričala da se čuva, jer je Zvezdan na lošem glasu, ali ona se smijala", ispričala je starleta koja želi da ostane anonimna, a koja je bliska prijateljica Aleksandre Nikolić.

"Pratila ga je u stopu. Nije bilo mjesta gdje mu nije bila za petama. Uspjela je da ga smuva preko zajedničkog prijatelja koji je bio njena šema nekada. Kada je čula da Zvezdan dolazi, molila ga je da i ona dođe. Prvo je nije primjećivao, a onda se jedne večeri na jednom splavu zalijepio za nju i nije odolio njenim nabacivanjima. Imali su šemu, a onda su postali više od toga. Ana nije slutila da Zvezdan voda klinku. Davao joj je pare, vodio je na putovanja. Imali su intimne odnose u Zvezdanovom i Aninom stanu kada ova nije bila tu. Aleks je posebno bila ponosna na taj dio afere, jer se osjećala važnom. Ismijavala je Anu, jer je ona u njenom stanu i krevetu. Savjetovala sam je da to ne radi, ali ona nije marila", nastavila je da otkriva poznata starleta i na kraju ispričala i kako se ova ljubavna afera završila.

"Godinu dana su se oni tako vucarali. Ne vide se, pa se vide, pa onda opet budu zajedno nedjeljama. Zvezdan je bio mnogo ljubomoran. Nije htio da ostavi Anu, a želio je da drži Aleks pod kontrolom. To nije bilo moguće. Aleks se igrala s njim i pravila smicalice. Ljubav se ohladila onda kada je Zvezdan postao jako ljubomoran, pa je išamarao Aleks pred cijelom diskotekom. Pala je sa stolice kada ju je zatekao polugolu sa čašom i cigaretom u ruci. Zavalio joj je šamarčinu naočigled svih. Ona je tada riješila da presječe i pobjegne od njega. Njeni prijatelji navijači su joj pomogli, uticali su na Zvezdana da je ne maltretira. Potom je otišla u Švajcarsku, gdje je radila kao animir dama. Kada je čuo za taj dio, Zvezdan se ohladio. Vidite da je blizina učinila svoje i da on ne može da joj odoli. Trese se kad je vidi, a nije ni ona imuna na njega. Pitanje je kada će neko od njih da otkrije detalje prošlosti", poručila je njena prijateljica.

