ZVEZDAN TE UVEDE U RAJ, A ZATVORI U PAKAO: Ana otkrila nove detalje posle prevare - On više nema prijatelje, SVI SU MOJI

Bivša žena Zvezdana Slavnića počela je da se pojavljuje u javnosti i iznosi nepoznate detalje iz njihovog zajedničkog života.

Izvor: Pink/screenshot

Bivša njevenčana supruga Zvezdana Slavnića, Ana, prvi put se pojavila u javnosti i rekla šta misli o onome što joj je partner s kojim je provela petnaest godina života uradio pred kamerama, kada je odlučio da je "zamijeni" sa 22 godine mlađom Anđelom Đuričić. Ana ne krije ni da je povrijeđena ni da je ljuta, a ni da se nikada neće pomiriti sa Zvezdanom posle ovakve izdaje, od koje je, kako kaže, i dalje u šoku i trebaće joj vremena da se oporavi.

Ana i Zvezdan se znaju još od srednjoškolskih dana i niko ga ne poznaje bolje nego ona, koja sada tvrdi da je u Zadruzi potpuno drugi čovjek u odnosu na onog s kojim je ona živjela. Osim što je izgubio nju, istakla je da je Slavnić izgubio i prijatelje, jer su svi stali na njenu stranu, a osvrnula se i na komentare podrške na društvenim mrežama.

"Ima mnogo komentara da sam Kija 2, da igram rijaliti. Svi su uz mene, javila se i porodica i svi. Mnogi nas poznaju ovdje. Zvezdan nije imao prijatelje, ja sam imala prijatelje i moji prijatelji su Zvezdanovi prijatelji. Zvezdan sada nema prijatelje, ima jednog iz detinjstva. On nema prijatelje zbog onoga što je uradio meni javno", ispričala je Ana u emisiji "Pitam za druga".

"Ja sam sa Zvezdanom bila od 2011. godine do 6 septembra ove godine. A čekala sam ga četiri godine", izjavila je bivša žena Slavnića mlađeg, pa se osvrnula i na Anđelu. "Joj, sad me pitaš nešto čime se nisam bavila. Anđelu ne bih komentarisala. Zvezdan nije zaljubljen ni u jednu djevojku, on voli samo sebe. Zvezdan te uvede u raj, a zatvori u pakao", poručila je Ana.