ONA JE EKSPERT ZA PROSTITUCIJU! Okršaj Jelene Maćić i Mace Diskrecije u jutarnjem - Hoćeš da te zaposlim kod mene?!

Jelena Maćić i Maca Diskrecija gostovale su u jutarnjem programu Kurir televizije i tema je bila prostitucija, pa je nastao haos.

Izvor: Mondo/Goran Sivački

U jutarnjem programu Kurir televizije pod nazivom "Redakcija" povela se polemika oko prostitucije koja se sve više krije i iza oglasa za masažu, a u emisiji su se našle starleta Maca Diskrecija i šminkerka Jelena Maćić, koje su se i posvađale oko navedenog.

Jelena se u emisiju uključila putem video poziva, te poručila voditeljki da porazgovara sa Macom Diskrecijom tvrdeći da je "ona ekspert". Maca je izjavila da ona ne osuđuje žene koje se bave najstarijim zanatom: "Ja sve to pratim. Neću da osuđujem žene koje to rade. Uvijek sretnem te žene koje su spremne da rode djecu zarad alimentacije, ali njihovi muževi mene prate".

Kasnije je iznijela i stav o legalizovanju prostitucije: "Mislim da ne treba da bude legalizovana. Treba zbog zdravlja, ali ne treba, jer ima drugih zanimanja kojima mogu da se bave... Nisu krive radnice, krivi su ti što dolaze. To su napaćeni muževi, koje žene, očajne domaćice teraju iz kuće da se izmasiraju, pa ako dobiju još nešto... Muškarci traže susrete, a kada traže susrete ložim ih i lažem, a sve se zasniva na kameri i na tome. Ja volim da se snimam, ali biram sa kime se snimam. Uglavnom tražim određenu visinu muškarca, centrimetažu, pa se sprdam na mrežama kako 90 odsto njih ne odgovara kriterijumima. Nije lako naći prave muškarce i uživati u ovome. Tražim da urade nalaze na HIV, HPV i hepatitis C, zato što se ja s tim dečkom nađem uživo i neko drugi to gleda. To je modeling, web cam", izjavila je Maca Diskrecija, a onda se umiješala Jelena Maćić.

"Ukoliko se takva masaža završava oralnim putem, to je krivično delo. Šta ako se radi isključivo i samo o ručnoj masaži, to nije krivično djelo?", nasmijala se šminkerka, a ova joj je odgovorila: "Dovoljno mi je da vidim kako izgleda, sve mi je jasno. Ne volim da komentarišem ljudsku zlobu, to je uvijek prisutno u mom poslu".

Pogledajte 01:34 Maca DISKRECIJA o svom "ZANATU" : To nije posao, to je ljubav! Izvor: Kurir TV Izvor: Kurir TV

Tada je došlo do svađe između Mace i Jelene, kada joj je šminkerka rekla: "Ti se baviš nelegalnim poslom, Diskrecijo", a ova joj odgovorila: "Hoćeš da te zaposlim kod mene?" i naglasila da joj je bavljenje ovim samo hobi.

"Više se snimam besplatno za svoje fanove, volim da me prate. Ja to kačim besplatno, jednostavno volim to, da budem meta interesovanja. U javnosti sam od 2015. godine. Ne može ona da kaže da je to nelegalno, nije ona u situaciji da to kaže", poručila je Maca Diskrecija.