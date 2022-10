KO SU RODITELJI MACE DISKRECIJE? Ona hara na sajtovima za odrasle, a otac bio oženjen - "Dao mi je pare da ABORTIRAM"

Majka ispričala detalje iz detinjstva Senade Nurkić, poznatije kao Mace Diskrecije. Bila je sa oženjenim i nije pristala na njegovu ponudu da abortira

Izvor: Instagram/macastar.official

Starleta Senada Nurkić, u javnosti poznatija kao Maca Diskrecija rođena je u Tuzli u Borni i Hercegovini, a proslavila se učešćem u rijalitiju Parovi, nakon čega se takmičila i u Pinkovom rijalitiju Zadruga. Potiče iz veoma siromašne porodice koju čini samo njena majka Enesa Nurkić. Oca nije upoznala, niti je on želio da se brine o njoj.

Enesa je u emisiji "Glamur" rekla da joj je Macin otac, kada je saznao da je trudna, ponudio novac da abortira."Nikad ja od nje nisam krila ko je njen otac. Ona je bila punoljetna. Ja nisam tražila da on nju prizna, on je bio oženjen, ja nisam htjela ničiji brak da rasturim. Ja tad nisam imala nekog iskustva da se zaštitim, rodila sam je u 20. godini, ja sam ’71. godište. On je tad imao ćerku od četiri godine. On je meni dao pare za čišćenje, ali ja nisam htela da se očistim. Nije on sam kriv, i ja sam kriva što se nisam raspitala. Ona je plod neuzvraćene ljubavi i ja sam rekla “preuzeću odgovornost sama, pa makar i na putu spavala” i stvarno mi nisu dali da je dovedem kući. Tek nekoliko dana kasnije primili su me očuh i majka. I radila sam sve živo da ima sve što poželi", rekla je Macina majka.

Maca je pričala i da je tražila oca i da nije uspjela da ga nađe, ali to, kako njena majka tvrdi, nije istina, jer je ona znala gdje joj biološki otac. "Ona je pričala da ne zna ko joj je otac i da ga traži, a sve zna! Ona i kad je napunila dovoljno godina, ja sam joj rekla da ode da ga upozna. Njen otac je bio pjevač, bio je bogat i nju je on zanimao zbog toga što ima. Ali nije otišla da ga upozna, iako je mogla", rekla je Enesa.