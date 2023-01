PROZIVALI JE ZBOG FOTOŠOPA, PA SVE PRIZNALA - PROBALA SAM! Elma progovorila o "ulepšavanju" - Pogledajte imam li ROGOVE!

Elma Sinanović se našla na meti kritika zbog lošeg korišćenja Fotošopa, posle čega je otvoreno priznala da ona to ne zna da radi.

Pevačica Elma Sinanović nedavno se suočila sa kritikama zbog "lošeg Fotošopa", o čemu je sada govorila pred kamerama i priznala da su negativni komentari opravdani budući da je probala sama da se ulepša, ali da joj nije pošlo za rukom.

"Dobro, jeste i u pravu su, javno moram da priznam da sam probala sama da fotošopiram, ali ja ne znam to da radim, bila sam u fazonu da učim, nije to ispalo dobro. Ali, Bože moj, evo sad kamere, pa vidite da li imam neke rogove koje sam Fotošopom sklonila. Srećna sam da u zemlji Srbiji, gde ima po*nića koliko hoćeš, ja preterujem i skandalozna sam zbog Fotošopa", izjavila je iskreno Elma.

Pevačica se na muzičku scenu vratila posle duže pauze koju je napravila nakon prerane smrti muža Smaila Sinanovića, koji je preminuo 2019. posle duge i teške bolesti, a koji je, kako ona uvek ističe, najzaslužniji za njen uspeh.

"On je meni bio najveća podrška. On je završio ono što je bilo najpotrebnije, moje ime i sve ono što sad ide uz mene. Bio je jak kao Kineski zid, štitio me. Napravila sam ime bez ikakvih glupiranja i skandala koji idu uz estradu, tako da, sad je meni lako", izjavila je Elma u emisiji "Premijera".

