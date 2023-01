POTENCIRA SRPSTVO KAO ŠTO JE I BRAK, PA JE VARAO ŽENU! Jovana žestoko uzvratila Slobi - "Licemer i lažni moralista!"

Nova runda prozivki, Jovana Jeremić ponovo udarila na Slobu Radanovića.

U domaćoj javnoj sceni nastao je haos zbog izjave voditeljke Jovane Jeremić koja je u uživo programu pričala o ljudima sa Kosova i Metohije koji su prodali svoju imovinu i doselili se u Beograd.

Na njene reči prvi je reagovao Sloba Radanović koji je nimalo nije štedeo, te istakao da treba da "bude sklonjena sa televizije", kao i da smatra da ona "nema kredibilitet da priča o narodu sa Kosova i Metohije". Jovana mu je zapretila tužbom, a potom je po voditeljki još žešće raspalila i glumica sa Kosova Milica Tomašević. Jermićeva je sada ponovo komentarisala pevača.

"Radanović kada potencira srpstvo i patriotizam, isto je kao i kad je potencirao brak i porodicu u javnosti, a varao svoju ženu u rijalitiju, to je Radanović. Licimer, jedan lažni moralista i kao takav odlično je što me napao jer takvi kao što je on treba da me napadnu, oni nisu moja ekipa jer nije iskren. On jedno priča u javnosti, a drugo radi u tajnosti - lažni moral", započela je Jovana, pa nastavila:

"On nema mozga, a nije na mom intelektualnom novou da se raspravljam sa nekim kao on, neškolovan u svakom smislu. On ne može da ulazi u fajt sa lavicom, jer on je jedan mali miš. On je isfrustriran muškarac koji ne može da se nosi sa jakom ženom, što se i videlo u njegovom prvom braku", završila je Jeremićeva izlaganje.

